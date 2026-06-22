警視庁国際犯罪対策課は18日までに、東京都港区の会社役員・藍沢鵬程容疑者、妻の藍沢オリビア容疑者を、入管難民法違反容疑で逮捕した。いずれも容疑を否認している。

中国人富裕層・中所得者に日本移住が人気、日本で数千万円納税する人も

2人の逮捕容疑は2023年、中国から女性ベビーシッターを入国させるため、東京出入国在留管理局で、女性の学歴や就業先を偽って「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請し、同資格で入国させた疑い。このベビーシッターは、すでに入管難民法違反で起訴されている。

警視庁によると、「中国人が港区内のマンションに複数の未就学児を住まわせ、ベビーシッターが在留資格外で稼働している」などの情報が寄せられ発覚。両容疑者は知人の40代中国人女性から依頼を受け、不正に関与したとみられている。

藍沢鵬程容疑者はすでに日本国籍を取得している中国帰化人の実業家だが、このニュースが報じられると、X（旧Twitter）上では「NHKスペシャルに出ていた人物ではないか？」といった指摘が相次いだ。

藍沢容疑者が出演していたのは、5月24日放送のNHKスペシャル「潤日の肖像 日本に向かう“中国”」。「潤日（ルンリー）」とは中国のネット用語で日本への移住を意味している。

中国語における「潤」は、日本語と同じく「うるおい」を意味するが、利益、もうけるといった意味も持つ。また、中国語の発音（ピンイン）ではrùnとなることから、ネットスラングでは国外脱出を意味する言葉としても使われるようになったという。

この番組に、藍沢容疑者は中国から移住した富裕層の生活を支援する事業を手掛けている人物として登場。自身について「中国出身で幼い頃から父親の仕事の関係で日本に来まして、帰化して藍沢という苗字を自分でつけさせていただきました。まずお住まい探しから住民票は何なんだとか、印鑑登録は何なんだとか、すべて細かいことをサポートするのが私たちが日々やっていること」と語った。

また「日本は世界で一番選ばれる国になってほしい。私の最終的な夢。潤日マネーに関しては私はむしろ日本人はこれを利用すべきだと思っています」と潤日＝日本を潤すとの提言もしていた。

藍沢容疑者の逮捕後、NHKオンデマンドで配信されていた番組が削除され、SNS上ではNHKの事前チェックの甘さを指摘する声も集まった。さらに帰化取り消し制度について議論が起こるなど、同容疑者の番組出演は大きな波紋を広げている。