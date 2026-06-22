国会では高市総理大臣が出席する集中審議が行われ、野党側は「サナエトークン」と呼ばれる暗号資産への関与などについて追及しました。

【映像】中道議員がサナエトークンの「矛盾」について追及

暗号資産について事前に説明があったのかなど事実関係について繰り返し答弁を求められた高市総理は、直接の答弁は避けたものの関与については否定しました。

中道・後藤衆院議員「暗号資産を配布するというアイデアについて、説明があったのではないかと思うと秘書が言ってるわけですよ。一方で公式Xでは私の事務所側も当該トークンがどのようなものなのか知らされておりません、これ矛盾してるんじゃないですか」

「私も事務所もそのようなものが、サナエトークンという名前のものが暗号資産として発行されて取り引きされるということを承認したこともございません」

高市総理は中傷動画などへの対応で「総理としての業務時間が確保できなくなっている」と述べ、自身が答弁する代わりに秘書から文面で回答させると繰り返しました。

中道は「答弁拒否だ」として、秘書の参考人招致を改めて求めました。

一方、中東情勢をめぐって高市総理は、ホルムズ海峡への機雷除去などのため自衛隊を派遣することについて「予断していない」と述べ、国際法や国内法の範囲内で必要な対応を検討すると説明しました。

午後からは、参議院でも質疑が行われます。（ANNニュース）