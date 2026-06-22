BE:FIRST、Jonas Blueプロデュースの切ないラブソング「Missing」6月29日先行配信｜ワールドワイドな活躍にも注目

6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）が7月1日（水）に発売する5th Anniversary Project 第2弾シングルの表題曲「Missing」が、6月29日（月）に先行配信されることが決定した。

BE:FIRSTの記念すべき10枚目のシングルのタイトル曲「Missing」は、 DJ／Producer Jonas Blue（ジョナス・ブルー）をプロデューサーに迎えたDance popナンバー。

切ないアコースティックギターのイントロから始まり、Jonas Blueの真骨頂とも言えるダンサブルなトラックへとエモーショナルに展開。ハイトーンのヴォーカルが、忘れられない恋人への未練と後悔を繊細に描き出し、「消えないで」というフレーズのリフレインが強く心に残る。感情の揺らぎと高揚感が交差する、切ないラブソングに仕上がっている。

「Missing」は、CDリリースに先駆けて6月29日（月）に先行配信される。同日にはMusic Videoも公開予定となり、Teaser映像も公開された。また、Apple Music／Spotifyのユーザーは配信リリース当日にライブラリに「Missing」が追加されるPre-Add／Pre-Saveも開始。ここでしか見ることができないBE:FIRSTからのメッセージも用意されている。

さらに、本シングルには「Why, Why」と「Want it 〜One of the BE:ST-06 SHUNTO〜」も併せて合計3曲を収録。「Why, Why」は、Chaki Zulu（チャキズールー）をプロデューサーに迎え、栗原暁、キーボードプレイヤーHiromu、SKY-HI（スカイハイ）のコライトによって制作された。作詞はSKY-HIとRYUHEIが担当。

印象的なピアノの旋律と、ダンサブルな2-Step／UK Garageトラックが融合したサウンドに乗せて、愛と不安の狭間で揺れ動く二人の関係を描いたラブソング。曖昧な夜に溺れ、傷つきながらも惹かれ合ってしまう感情を、表情豊かな歌声で切なくも妖艶な空気感とともに表現した一曲に仕上がっている。

「Want it 〜One of the BE:ST-06 SHUNTO〜」は、メンバーのソロプロジェクト”One of the BE:ST” 最後の6人目としてのSHUNTOのソロ曲だ。

さらに、LIVE盤には、2026年3月20日（金）に京都・平安神宮で開催された「平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮」を収録。MV盤には表題曲「Missing」のMusic Videoと撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像を収録。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、LIVE盤・MV盤の内容に加え、ジャケット写真撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes、「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026」のBE:FIRSTパートとSHUNTOのソロパフォーマンスを収録と、豪華な内容だ。

5th Anniversary Project 第2弾シングル「Missing」の予約は既に開始されている。

先月開催した自身初のスタジアムライブにて2日間で約10万人の動員を記録し、今月14日にはジャネット・ジャクソンの来日公演にて、ジャネット・ジャクソン＆BE:FIRST「Doesn’t Really Matter (Remix)」を披露して大きな話題を呼んだBE:FIRST。

今後も、世界4都市を巡るワールドショーケース『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』や、ドームツアー『BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027』の開催が決まっており、世界規模の活躍に注目が集まっている。

【リリース概要】

BE:FIRST「Missing」Written by Eyelar Mirzazadeh, Guy James Robin, Ed Drewett, Samuel Romans, SKY-HIProduced by Jonas Blue, SKY-HI

Pre-Add／Pre-Save：https://avex.ffm.to/missing予約：https://befirst.lnk.to/MissingBE:FIRST / Missing -Teaser-：https://youtu.be/_wwfQZimNTU

BE:FIRST「Missing」