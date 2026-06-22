大人の秘密基地。白山『ジャズ喫茶 映画館』で体験する、ライブハウスのような3D臨場感とサイフォンコーヒー

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・白山の音楽喫茶店『ジャズ喫茶 映画館』です。

長年熟成されたライブ感ある音に耽溺する愉悦

ジャズ喫茶なのに『映画館』とはこれいかに。

’78年に開店した創業オーナー吉田昌弘さんが映画の助監督をしていたからだ。店内には往時のポスターや映写機、キャメラがあり、博物館の雰囲気がある。

チョコブラウニー500円、コーヒー700円

『ジャズ喫茶 映画館』（左）チョコブラウニー 500円 （右）コーヒー 700円 入って右手に巨大なスピーカー。時にはジャズライブも開催される。コーヒーは近くの木村コーヒーのブレンド。サイフォンで入れる

台形で長細い店内の構造に合わせて吉田さん自ら製作した世界に唯一無二の音響システムは、ライブハウスにいるような3Dの臨場感で鳴る。楽器が目で見えるようで、大音量の真っ只中にいるのに、耳を澄ませたくなるという正反対の気持ちが起こった。

「いくら音が大きくてもスピーカーの真ん前で普通に会話できます。分離がよくて雑味がないから邪魔しないです」と現代表の荒川さんは話す。

「いつの時代もジャズ喫茶の扉はドキドキしながらひとりで押すもんです。実際より重く感じる独特の感覚を味わっていただきたい」とはノモトさん。

好奇心と、幾ばくかの勇気がないと開けられないドアは通過儀礼。つるまない大人にとって、最良に洗練された秘密基地なのだ。

『ジャズ喫茶 映画館』時が止まるムードのエントランス

白山『ジャズ喫茶 映画館』

［店名］『ジャズ喫茶 映画館』

［住所］東京都文京区白山5-33-19

［電話］03 -3811-8932

［営業時間］16時〜22時

［休日］日・祝・月

［交通］地下鉄都営三田線白山駅A3出口から徒歩すぐ

撮影／小島昇、取材／輔老心

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、スペイン風オムレツの画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

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