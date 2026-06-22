「エグイぐらいに動いている」本田圭佑氏もMOMに認めた日本快進撃の“影のキーマン”が話題「どれも世界トップクラス」「早くビッグクラブの活躍が見たい」【W杯】
佐野の活躍も注目を集めている(C)Getty Images
現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組第2戦で、日本代表はチュニジアと対戦。4−0でチュニジアを下し、今大会初白星、勝ち点を「4」として2位に浮上した。
【動画】W杯で初の4得点！チュニジアを圧倒した鎌田、上田、伊東の全ゴールを見る
日本は4分に鎌田大地の2試合連続ゴールで先制、31分には上田綺世のW杯初ゴールで貴重な追加点を加えた。
後半に入ると伊東純也のW杯初ゴールに上田がダメ押しとなるこの日2点目を決め、チュニジアを突き放した。W杯での4ゴールは日本代表史上最多となり、ゴールラッシュが話題を呼んでいる。
また同試合で光ったのは得点を決めた選手だけではない。
サッカー元日本代表の本田圭佑氏は初戦に続き、日本テレビの中継解説として登場。試合後に日本の健闘をたたえながら、森保ジャパンのMOM（マン・オブ・ザ・マッチ）を聞かれると、先制点の鎌田、2得点の上田の名前を出しながら、最後に佐野海舟の名前も挙げた。
佐野に関しては「守備の仕方、エグイぐらい動いていて本当に信じられないです」と絶賛。83分には上田のチーム4点目をアシストする絶妙な右クロスなど、すべての面でしっかりパフォーマンスを残した。
佐野につしてはサポーターの間からも「無尽蔵のスタミナ、強いフィジカル」「どれも世界トップクラス」「本当にえぐい」「今日のMOMは間違いなく佐野さん」「本当に頼もしい」「影のMVP」「早くビッグクラブの活躍がみたいです」「彼が隠れてチームをコントロールしている」と絶賛の声が相次いでいる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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