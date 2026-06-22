「え？ これリアルですか」中島健人、“ガチすぎる”密着動画に反響「めちゃリアルで凄い」「裏側見れてうれし」
元Sexy Zoneの中島健人さんは6月21日、自身のInstagramを更新。7月3日公開予定の映画『ラブ≠コメディ』のプロモーション動画を公開しました。
【写真】中島健人、“ガチすぎる”密着動画を公開
ファンからは「この動画好きすぎてたまりません」「もう麗司なのかケンティーなのか分からんくなってくる」「歌番組のチェックのシーンだけは健人くんに見えちゃうね」「めちゃリアルで凄い」「これぞプロフェッショナル」「フィクションとノンフィクションの境目がわからなくなるよー笑」「麗司担爆誕です」「麗司くんやけど お仕事の裏側見れてうれし」といった驚きと絶賛の声が殺到しています。
(文:五六七 八千代)
【写真】中島健人、“ガチすぎる”密着動画を公開
「好きすぎてたまりません」中島さんは「え？ これリアルですか」とつづり、「ガチすぎるこれ」「『ラブ≠コメディ』7/3公開」というテロップが入った1本の動画を投稿。作中で中島さんが演じるトップアイドル・神崎麗司に密着した、ドキュメンタリー風の映像です。音楽番組の緊迫した収録風景や、ドラマの撮影現場で見せる本格的なアクションシーンなどが映し出され、まるで「神崎麗司」というスターがこの世界に実在しているかのような完成度です。
「曲が良すぎてつらい」17日にも「『愛してTonight』って曲を映画に書きました」とつづり、プロモーション動画を公開した中島さん。ドキュメンタリー動画にも登場する音楽番組のステージシーンが切り取られており、神崎としてキレのあるダンスと歌声を披露しています。コメントでは「健人くんぽいけど…これは麗司だね」「大好きー！！！ TVで歌ってほしいー！」「曲が良すぎてつらい」などの声が集まっています。映画の公開が待ち遠しいですね。
(文:五六七 八千代)