「とんでもないビジュ爆誕」山田涼介、“名画級の美しさ”で『anan』表紙に登場！ 「山田涼介美術館眩しすぎる」
雑誌『anan』（マガジンハウス）の公式X（旧Twitter）アカウントは6月22日、投稿を更新。Hey! Say! JUMP・山田涼介さんが担当した2502号の表紙を解禁し、反響を呼んでいます。
【写真】“名画級の美しさ”の山田涼介
ファンからは「やばい、びっっくりした」「この興奮どうしたらいいの!?」「いくら何でも美し過ぎる」「とんでもないビジュ爆誕」「また一瞬誰だかわからんかった！」「山田涼介美術館眩しすぎる」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】“名画級の美しさ”の山田涼介
「いくら何でも美し過ぎる」同アカウントは「#山田涼介 さんが 7/1発売「恋と運命」特集の #anan表紙 に登場」と、山田さんを起用した表紙を解禁。まるで、おとぎ話の王子様のようなビジュアルの山田さんが額縁から体を出しており、美しい絵画をイメージさせます。「#名画級の美しさ」「#山田涼介美術館」といったパワーワードも気になるポイントです。
ソロアジアツアー＆ドラマ主演が決定5月9日にはソロアジアツアー「Ryosuke Yamada Asia Tour 2026 Red.Y」の開催が決定した山田さん。また、7月5日スタートの新ドラマ『一次元の挿し木』（日本テレビ系）では主演を務めるなど、多方面で大活躍しています。今後の活動から目が離せません。
(文:堀井 ユウ)