【W杯2026】見取り図・盛山、現地で観戦…出会った人物に驚き「少しざわついてました」
お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎が22日までに、自身のインスタグラムを更新。メキシコ・モンテレイで開催された「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」の日本対チュニジア戦を観戦し、現地で驚きの人物と出会ったことを明かした。
【写真】現地で大興奮！W杯チュニジア戦で会った人物との3ショットを投稿した盛山
相方のリリーと試合を観戦した盛山は「ワールドカップ 現地へ代表を応援しに弾丸でメキシコへ！」「大勝を見届けましたので帰国します！このまま優勝まで見届けたかったけど、スウェーデン戦からテレビの前で全力応援 チャントを歌いまくって声が枯れました」とつづり、現地の写真をアップした。
さらに「#そしてヒデさんとバッタリお会いしました#中田のヒデさんではなく中山のヒデさん」とのハッシュタグとともに、タレント・中山秀征との3ショットを投稿。「#遭遇した瞬間びっくりして勢いで「ヒデさん！！」と大きく声を出してしまったので#僕の席の周りの日本人が『中田きてるぞ!?』と少しざわついてました」と振り返った。
【写真】現地で大興奮！W杯チュニジア戦で会った人物との3ショットを投稿した盛山
相方のリリーと試合を観戦した盛山は「ワールドカップ 現地へ代表を応援しに弾丸でメキシコへ！」「大勝を見届けましたので帰国します！このまま優勝まで見届けたかったけど、スウェーデン戦からテレビの前で全力応援 チャントを歌いまくって声が枯れました」とつづり、現地の写真をアップした。
さらに「#そしてヒデさんとバッタリお会いしました#中田のヒデさんではなく中山のヒデさん」とのハッシュタグとともに、タレント・中山秀征との3ショットを投稿。「#遭遇した瞬間びっくりして勢いで「ヒデさん！！」と大きく声を出してしまったので#僕の席の周りの日本人が『中田きてるぞ!?』と少しざわついてました」と振り返った。