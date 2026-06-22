『M-1グランプリ2025』DVD化詳細が発表 2026決勝スタジオ観覧の抽選の特典も【一覧】
昨年の漫才頂上決戦『M-1グランプリ2025』の模様が、『M-1グランプリ2025 「漫才万歳」〜連覇の先に、軟弱の星〜』としてDVD化され、10月7日に発売されることが決まった。
【画像】『M-1グランプリ2025 「漫才万歳」〜連覇の先に、軟弱の星〜』ビジュアル
『M-1グランプリ2025』は、史上最多1万1521組がエントリーし、たくろうが頂点に立った。
DVDでは、激闘が繰り広げられた決勝、最後の1枠を争った敗者復活、ファイナリストに密着した「アナザーストーリー」を収録。さらに、このDVDのためだけに企画された優勝ご褒美企画、M-1王者・たくろうによる撮り下ろし特典映像など盛りだくさんの豪華DVD2枚組となる。
■『M-1グランプリ2025 「漫才万歳」〜連覇の先に、軟弱の星〜』
発売予定日：2026年10月7日（水）
価格：DVD（2枚組）5280円（税込）／4800円（税抜）
DISC１
・M-1グランプリ2025決勝
DISC2
・敗者復活戦
・M-1グランプリアナザーストーリー（DVD再編集バージョン）
・DVD初公開「たくろうと、知らない東京」（仮）
この春東京進出を果たしたM-1王者・たくろう。しかし、多忙な２人は東京のことをまだまだ知らない…。そこで、2人がはじめて東京の名所や人をたずねるロケ企画を収録予定。
【DVD封入応募抽選特典】
＜初回プレス限定封入＞【応募抽選特典】「M-1グランプリ2026」観覧招待
A賞：「M-1グランプリ2026」決勝スタジオ観覧招待10名 ※18歳以上（高校生不可）限定
B賞：「M-1グランプリ2026」準決勝観覧招待10名 ※未就学児入場不可
【各チェーン別先着ご予約・ご購入特典】
■よしもとネットショップ（早期予約特典）
「M-1グランプリ2025」1st Round場面写真（L判サイズ／全10種から1種）※コンビ選択可（全10種からご希望のコンビを1種選択）
対象コンビ：ヤーレンズ／めぞん／カナメストーン(敗者復活)／エバース／真空ジェシカ／ヨネダ2000／たくろう／ドンデコルテ／豪快キャプテン／ママタルト
早期予約特典対象期間：〜８月31日（月）23:59
■対象店舗共通特典
「M-1グランプリ2025」1st Round場面写真（L判サイズ／全10種から1種）※ランダム
※＜よしもとネットショップ早期予約特典＞と＜対象店舗共通特典＞は同一絵柄＝選択可かランダムかの違い
※対象店舗は後日発表
■Amazon.co.jp限定特典
最終決戦ファイティングビジュアルシート（2L判サイズ・3枚セット）
■M-1サポーターズクラブ限定予約特典
ファイナリストトレーディングカード（全10種から1種）※コンビ選択可（全10種からご希望のコンビを1種選択）
対象コンビ：ヤーレンズ／めぞん／カナメストーン(敗者復活)／エバース／真空ジェシカ／ヨネダ2000／たくろう／
ドンデコルテ／豪快キャプテン／ママタルト
※M-1サポーターズクラブでの予約受付は8月1日（金）以降を予定
＜共通注意事項＞
※各チェーン別特典の絵柄は後日解禁
※いずれの特典もなくなり次第終了
※特典は予定事項につき、変更になる可能性あり
【画像】『M-1グランプリ2025 「漫才万歳」〜連覇の先に、軟弱の星〜』ビジュアル
『M-1グランプリ2025』は、史上最多1万1521組がエントリーし、たくろうが頂点に立った。
DVDでは、激闘が繰り広げられた決勝、最後の1枠を争った敗者復活、ファイナリストに密着した「アナザーストーリー」を収録。さらに、このDVDのためだけに企画された優勝ご褒美企画、M-1王者・たくろうによる撮り下ろし特典映像など盛りだくさんの豪華DVD2枚組となる。
発売予定日：2026年10月7日（水）
価格：DVD（2枚組）5280円（税込）／4800円（税抜）
DISC１
・M-1グランプリ2025決勝
DISC2
・敗者復活戦
・M-1グランプリアナザーストーリー（DVD再編集バージョン）
・DVD初公開「たくろうと、知らない東京」（仮）
この春東京進出を果たしたM-1王者・たくろう。しかし、多忙な２人は東京のことをまだまだ知らない…。そこで、2人がはじめて東京の名所や人をたずねるロケ企画を収録予定。
【DVD封入応募抽選特典】
＜初回プレス限定封入＞【応募抽選特典】「M-1グランプリ2026」観覧招待
A賞：「M-1グランプリ2026」決勝スタジオ観覧招待10名 ※18歳以上（高校生不可）限定
B賞：「M-1グランプリ2026」準決勝観覧招待10名 ※未就学児入場不可
【各チェーン別先着ご予約・ご購入特典】
■よしもとネットショップ（早期予約特典）
「M-1グランプリ2025」1st Round場面写真（L判サイズ／全10種から1種）※コンビ選択可（全10種からご希望のコンビを1種選択）
対象コンビ：ヤーレンズ／めぞん／カナメストーン(敗者復活)／エバース／真空ジェシカ／ヨネダ2000／たくろう／ドンデコルテ／豪快キャプテン／ママタルト
早期予約特典対象期間：〜８月31日（月）23:59
■対象店舗共通特典
「M-1グランプリ2025」1st Round場面写真（L判サイズ／全10種から1種）※ランダム
※＜よしもとネットショップ早期予約特典＞と＜対象店舗共通特典＞は同一絵柄＝選択可かランダムかの違い
※対象店舗は後日発表
■Amazon.co.jp限定特典
最終決戦ファイティングビジュアルシート（2L判サイズ・3枚セット）
■M-1サポーターズクラブ限定予約特典
ファイナリストトレーディングカード（全10種から1種）※コンビ選択可（全10種からご希望のコンビを1種選択）
対象コンビ：ヤーレンズ／めぞん／カナメストーン(敗者復活)／エバース／真空ジェシカ／ヨネダ2000／たくろう／
ドンデコルテ／豪快キャプテン／ママタルト
※M-1サポーターズクラブでの予約受付は8月1日（金）以降を予定
＜共通注意事項＞
※各チェーン別特典の絵柄は後日解禁
※いずれの特典もなくなり次第終了
※特典は予定事項につき、変更になる可能性あり