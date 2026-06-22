漫才コンビ、メッセンジャー黒田たもつ（56）、ザ・プラン9お〜い！久馬（53）、俳優村角太陽（41）が22日、大阪市内で、舞台「芸能事務所フルハウス」（7月10〜12日、新世界ZAZA HOUSE）の取材会に出席した。

25年の舞台「VS．」を機に、黒田らが結成したクリエーターユニット「ねぎぽんず」による新作舞台。亡き父の跡を継ぎ、小さな芸能プロダクションの新社長に就任した主人公が、事務所に所属するやる気も実力もないポンコツ中年芸能人と繰り広げるドタバタコメディー。久馬はNSC同期の黒田から打診を受け、09年の舞台「かさ」以来、17年ぶりにタッグを組んだ。

久馬は脚本について「まだ仕上がってません」と苦笑しながら、黒田と自身の役どころについて「同じ事務所の元コンビ同士という感じ。元々コントやってて、今役者さんをやっている人みたいなイメージ。藤田まことさんとか竹中直人さんとか。でも、そこまで売れてない。めちゃくちゃツッコんでくれるんでボケがいがあって楽しい。その辺を入れたい。だいたい当て書きになってますね」と説明した。

役者といえば、後輩の千鳥大悟が是枝裕和監督の映画「箱の中の羊」でカンヌデビューを果たした。活躍について聞かれると、「見ましたけど、めちゃくちゃ良かった。すごいなと思った。ああいう泣きそうになったり、怒ったりとかって昔の大吾やったら恥ずかしくてできなかったと思う。でも、そこも余裕があって」と推測。

一方で、「大吾と綾瀬はるかが何があって結婚したんやろう？ とか考えるのが楽しかった」と別目線での映画の楽しみ方を示しながら、「昔、ノブが綾瀬はるかに似てるって言われてた時期があって、途中から千鳥を見てるような気持ちになりました」と話して笑いを誘っていた。