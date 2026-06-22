格安SIMにすると毎月「3000円」安くなると聞き、申し込み前に調べていたら「今のスマホが対応していない可能性」がありました。本体代がかかるなら、乗り換えないほうがよいのでしょうか？

まずは今のスマホが本当に使えないのか確認しよう

格安SIMへの乗り換えを検討するときは、最初に現在のスマホが利用できるか確認することが大切です。実際には、使えないと思っていた端末がそのまま利用できるケースも少なくありません。

各格安SIM事業者は公式サイトで動作確認済み端末を公開しています。また、比較的新しいスマホであれば利用できる可能性も高くなっています。そのため、新しい端末の購入を前提に考えるのではなく、まずは公式サイトで機種名を確認しましょう。数分で確認できる作業ですが、数万円の出費を避けられる可能性があります。



新しいスマホが必要でも乗り換えがお得になるケース

仮に端末購入が必要になったとしても、すぐに乗り換えを諦める必要はありません。例えば、毎月3000円安くなる場合を考えてみましょう。年間では3万6000円、2年間では7万2000円の節約になります。

もし5万円のスマホを購入したとしても、5万円のスマホを購入しても、差し引き2万2000円の節約になる計算です。通信費の削減は毎月続くため、長く利用するほど効果が大きくなります。

また、家族全員が乗り換える場合は、節約額がさらに大きくなることもあります。短期的な出費だけを見るのではなく、長期的な家計改善効果も考えることが重要です。



乗り換えないほうがよいケースとは？

一方で、すべての人に格安SIMがおすすめというわけではありません。例えば、現在利用している携帯会社で家族割や光回線とのセット割を受けている場合、想定していたほど安くならないことがあります。

また、格安SIMは時間帯によって通信速度が低下する場合があるため、仕事で安定した通信環境が欠かせない人や、店舗サポートを頻繁に利用する人は、大手キャリアのほうが使いやすい場合もあります。

さらに、端末代の分割払いが残っている場合は注意が必要です。乗り換え後も支払いが続くことが一般的なため、総額を確認しておく必要があります。乗り換え後に後悔しないためには、料金だけでなくサービス内容も比較しましょう。



本体代ではなく数年間の総額で判断しよう

格安SIMへの乗り換えを検討するとき、多くの人はスマホ本体の価格に注目します。しかし、本当に比較すべきなのは数年間の総支出です。毎月3000円の節約が続けば、数年単位では大きな差になります。一方で、通信品質やサポート体制に不満を感じるなら、その節約額に価値を感じられない可能性もあります。

まずは現在のスマホが利用できるか確認し、利用できない場合は新しい端末代を含めた総額を計算してみましょう。目先の出費だけで判断せず、長期的な家計への影響まで考えることで、自分にとって最適な選択が見えてくるはずです。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー