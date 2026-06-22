北中米Ｗ杯１次リーグＨ組第２戦（２１日＝日本時間２２日）、ＦＩＦＡランキング６７位のカーボベルデが同１６位の古豪ウルグアイに２―２でドロー。初戦のスペイン戦で引き分けたのに続き、優勝経験国から勝ち点１を奪う大健闘で決勝トーナメント進出に望みをつないだ。

この快進撃に世界も衝撃を受けている。中国メディア「新浪体育」は「かつては中国代表よりも低い１８０位にランクされていたカーボベルデは、スペインとウルグアイと引き分け、奇跡を起こした」と記し、驚きを持って健闘を報じている。

同記事では「第１戦でスペインを完封し、第２戦ではウルグアイと劇的な引き分けを演じたカーボベルデは、驚異的な粘り強さを見せつけた。人口わずか５２万人のこの小さな島国は、長らく世界のサッカー界の下位に甘んじてきた」と指摘する。

その上で「しかし、海外選手選抜政策と関連協定を活用し、欧州のリーグでの経験を持つ多くの選手がチームに加わった。１９８６年のＦＩＦＡ加盟から、Ｗ杯優勝国と２度引き分けた今に至るまで、カーボベルデは４０年以上にわたり、Ｗ杯での『奇跡』が偶然の番狂わせではなかったことを証明した」と称賛した。

Ｗ杯出場が２００２年大会の１回にとどまる中国から見ても、ガーボベルデの躍進はインパクトを持って受け止められているようだ。