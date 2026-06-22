2児の母・西山茉希、豪華海鮮料理ズラリ 漬けマグロ・エビフライ・帆立マリネなど“海鮮パーティー”に「全部美味しそう」「ボリュームすごい」の声
【モデルプレス＝2026/06/22】モデルの西山茉希が6月21日、自身のInstagramを更新。海鮮パーティーの様子を公開し、話題となっている。
【写真】40歳2児のママモデル「盛り付けも綺麗」海鮮料理ズラリの華やか食卓
西山は「梅雨に負けず 海鮮パーティーで気分あげてくぅ」とつづり、写真を投稿。「今回は姉妹好物マグロをメインにお気に入りのエビフライと気になっていたベビーホタテ、便利な骨無し鮭をお取り寄せ」と記し、開封の様子を動画で公開した。
豪華な海鮮は「赤身はダシ漬けマグロへ」「ネギトロは解凍も早くて子供に大人気」「ジャンボなエビフライには自家製トリュフタルタルを添えて」「ベビーホタテバターソテーしてマリネへ」と調理法と写真も披露。「お肉が続いた我が家。お家で食べれる美味しい海鮮が、嬉しいSaturday nightにしてくれましたとさ」と締めくくっている。
この投稿には「全部美味しそう」「こんなに豪華な食卓最高」「自家製トリュフタルタル、おしゃれすぎる」「お店みたいで羨ましい」「梅雨の気分も吹っ飛びそうな素敵なパーティー」「盛り付けも綺麗で、食卓が華やか」「この量、ボリュームすごい」などと反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児のママモデル「盛り付けも綺麗」海鮮料理ズラリの華やか食卓
◆西山茉希、海鮮パーティーの様子を公開
西山は「梅雨に負けず 海鮮パーティーで気分あげてくぅ」とつづり、写真を投稿。「今回は姉妹好物マグロをメインにお気に入りのエビフライと気になっていたベビーホタテ、便利な骨無し鮭をお取り寄せ」と記し、開封の様子を動画で公開した。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿には「全部美味しそう」「こんなに豪華な食卓最高」「自家製トリュフタルタル、おしゃれすぎる」「お店みたいで羨ましい」「梅雨の気分も吹っ飛びそうな素敵なパーティー」「盛り付けも綺麗で、食卓が華やか」「この量、ボリュームすごい」などと反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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