2児の母・西山茉希、豪華海鮮料理ズラリ 漬けマグロ・エビフライ・帆立マリネなど“海鮮パーティー”に「全部美味しそう」「ボリュームすごい」の声

2児の母・西山茉希、豪華海鮮料理ズラリ 漬けマグロ・エビフライ・帆立マリネなど“海鮮パーティー”に「全部美味しそう」「ボリュームすごい」の声