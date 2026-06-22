

BE:FIRST「Missing」ティザーサムネイル

６人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの5th Anniversary Project 第2弾シングル（7月1日発売）、表題曲「Missing」が6月29日に先行配信されることが決定した。

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先月開催した自身初のスタジアムライブにて2日間で約10万人の動員を記録し、今月14日にはジャネット・ジャクソンの来日公演にて、ジャネット・ジャクソン＆BE:FIRST「Doesn't Really Matter （Remix）」を披露し、大きな話題を呼んだBE:FIRST。

そんな彼らの記念すべき10枚目のシングルのタイトル曲「Missing」は、 DJ/Producer Jonas Blue をプロデューサーに迎えたDance popナンバーで、切ないアコースティックギターのイントロから始まり、Jonas Blueの真骨頂とも言えるダンサブルなトラックへとエモーショナルに展開。ハイトーンのヴォーカルが、忘れられない恋人への未練と後悔を繊細に描き出し、「消えないで」というフレーズのリフレインが強く心に残る。感情の揺らぎと高揚感が交差する、切ないラブソングに仕上がっている。

「Missing」はCDリリースに先駆けて6月29日に先行配信される。同日にはMusic Videoも公開予定となり、Teaser映像も公開された。また、Apple Music / Spotifyのユーザーは配信リリース当日にライブラリに「Missing」が追加されるPre-Add / Pre-Saveも開始。ここでしか見ることができないBE:FIRSTからのメッセージもあるとのこと。

BE:FIRST‘Missing’

Written by Eyelar Mirzazadeh, Guy James Robin, Ed Drewett, Samuel Romans, SKY-HI

Produced by Jonas Blue, SKY-HI