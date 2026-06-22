にしたんクリニックやイモトのＷｉＦｉなどを運営する「エクスコムグローバル」の西村誠司社長が２１日、文化放送「生島ヒロシの日曜９時ですよ〜」（日曜・前９時）にゲスト出演した。

西村社長は生活保護を受ける家庭で育ち、家計を支えるため中学生の時には朝刊・夕刊２種類の新聞を配達した。「二度寝して、夕刊に備えましたが、夕刊は友達とバッタリ会うことがあったので、恥ずかしかったです」と懐かしそうに語る。

大学時代の４年間は、葬儀社でバイトをし“おくりびと”として約８００人の葬儀を担当した。「ご遺体はズシリと重たかったです。その時、命の重さ・尊さを学びました」。朝、元気に家を出た人が、その日のうちに戻らなくなってしまう現実を目の当たりに。「やりたいことは今、やろう！」という積極的なビジネススタイル、さらには不妊治療専門の「にしたんＡＲＴクリニック」の全国展開につながっている。

ＭＣのフリーアナウンサー生島ヒロシは「とても丁寧で、相手をおもんばかる素晴らしい方」と絶賛した。

西村社長は、次週２８日も登場する。