セブン‐イレブン限定2aN新作登場！持ち歩きたくなるミニコスメに注目♡

韓国発の人気カラーメイクアップブランド「2aN（トゥーエーエヌ）」から、セブン‐イレブン限定ライン“from 2aN（フロム トゥーエーエヌ）”の第二弾アイテムが登場します。2026年6月27日（土）より順次発売される今回のラインナップは、持ち運びしやすいミニサイズとトレンド感のあるカラー展開が魅力。毎日のメイクをもっと気軽に楽しみたい方にぴったりのアイテムが揃っています。

ミニサイズで楽しむ2aNの魅力

“from 2aN”は、「もっと手軽に、もっと自由に2aNを楽しむ」をコンセプトに誕生したセブン‐イレブン限定のミニコスメシリーズです。

第一弾ではSNSを中心に話題を集め、韓国コスメ初心者から愛用者まで幅広い支持を獲得。第二弾では、使いやすさと可愛らしさを兼ね備えた新アイテムが加わり、毎日のメイク時間をさらに楽しく彩ります。

また、ブランドアンバサダーには次世代ガールズグループHearts2Hearts（ハーツ・トゥ・ハーツ）を起用。透明感あふれる世界観が“from 2aN”の魅力をより一層引き立てています。

Peonyのリップグロス新色登場♡ジェラート着想の甘かわカラーに注目

ラブクローバーパレット全6色

価格：1,100円（税込）

「from 2aN ラブクローバーパレット」は、ベース・陰影・ポイントカラーの3色がセットになったミニアイパレットです。

高密着テクスチャーを採用し、メイク崩れしにくいのが特徴。ナチュラルなカラーから上品な深みカラーまで揃い、シーンに合わせたアイメイクを楽しめます。

コンパクトなサイズ感なので、ポーチに入れて持ち歩くのにも便利です♪

カラー：07 モーニングピーチ（セブン‐イレブン限定カラー）／08 エアリーピンク／09 オートピンク／10 ガーネットハッシュ／11 トースティーローズ／12 ヘイズモーヴ

新登場のデュアルチークにも注目

価格：1,100円（税込）

「from 2aN ラブメモリーデュアルチーク」は、2色入りのハート型パレットが可愛いミニサイズのチークです。

ふんわりとした発色で頬になじみやすく、自然な血色感を演出。2色を単色使いするのはもちろん、混ぜて使うことで自分好みのカラー調整も可能です。

可愛らしいハート型デザインは、メイク直しのたびに気分を高めてくれそうです♡

カラー：全6種：102 ラブ・ロージー／106 ピンクペタル／201 ラブバルーン（セブン‐イレブン限定カラー）／202 スイートモモ（セブン‐イレブン限定カラー）／203 キャンディピンク（セブン‐イレブン限定カラー）／204 クラウドベリー（セブン‐イレブン限定カラー）

発売日：2026年6月27日（土）より順次発売

販売場所：全国のセブン‐イレブン店舗※

※一部お取り扱いのない店舗がございます。

※数量限定につき、なくなり次第終了となります。

※店舗により発売日・販売状況が異なる場合がございます。

まとめ

セブン‐イレブン限定ライン“from 2aN”第二弾は、トレンド感のあるカラーと携帯しやすいミニサイズが魅力のコスメシリーズです。

アイシャドウパレットとデュアルチークのどちらも実用性とデザイン性を兼ね備えており、毎日のメイクに取り入れやすいアイテムばかり。

数量限定での販売となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。