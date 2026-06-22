お笑いコンビ・ドンデコルテが２２日、都内で行われた「Ｍ−１グランプリ２０２６」の開催発表会見にたくろう、エバース、豪快キャプテンらと出席。今大会の出場について渡辺銀次は「出ます！」と堂々宣言した。

２人は昨年準Ｖと、優勝したたくろうとともに見事に大ブレイク。渡辺は「人生変わりましたねー」としみじみ語り、小橋共作は「もうめちゃくちゃお金持ってますねー」と包み隠さず激変ぶりを口にした。

渡辺は「Ｒ−１グランプリ２０２６」でも準優勝。また、既に「ダブルインパクト２０２６」決勝へも進出が決まっているなど、主要な賞レースで次々に結果を残している。Ｍ−１へも出場も明言した中、「ＫＯＣ（キングオブコント）も出ますし、全部出ます」ときっぱり。「今年だけは無理をしようと」と語る一方で「本当に私も心配でして、未来の私に全て丸投げしております」と本音も口にし苦笑いした。

小橋は全身「ＶＥＲＳＡＣＥ」のファッションに身を包むなど、成り金ぶりも話題。芸人界でも周知の事実となっており、豪快−のべーやんは「金のネックレスとか付けたり、羽振りが良い感じ」といい、エバース−佐々木隆史も「結構芸人から嫌われてる」と暴露。それでも当の本人は「もっともっと今度は車とか時計とかにお金をかけていきたい」と嫌みったらしさ全開にさらなる目標を掲げていた。