【M-1】たくろう『M-1』優勝から半年「人生変わりました」
お笑いコンビ・たくろうが22日、都内で行われた“一番面白い漫才師”を決める『M-1グランプリ2026』開催会見に出席。昨年の王者から激動の半年を語った。
【写真】『M-1グランプリ2026』に出場する豪華メンバー
赤木裕が「人生変わって。東京にも出てきましたし。会えるはずない人といっぱい会えたり…」としみじみ。きむらバンドが「ネタのおかげというか、CMもたくさん。WEBとかも入れたら10ぐらい。ネタでいただいた企業さんほとんどいただきまして。あとは残っているのは？」と続けると、赤木が「WHOだけです」と笑顔で呼びかけていた。
出場資格は結成15年以内（2011年1月1日以降の結成）で、2人以上に限る（1人は不可）、プロ・アマ、所属事務所の有無を問わず。優勝賞金は1000万円、エントリー期間は22日から8月31日（※当日消印有効）となっている。今年から1回戦は熊本・長野が追加され、全国12地区での開催、敗者復活戦・決勝は12月実施予定で、ABCテレビ／テレビ朝日系全国ネットにて生放送される。
会見には、王者のたくろうを筆頭に、ドンデコルテ、エバース、真空ジェシカ、ヤーレンズ、豪快キャプテン、ヨネダ2000、ママタルト、めぞんといったファイナリストたちが集結。さらに、男性ブランコ、ダンビラムーチョ、カラタチ、ネコ二スズ、豆鉄砲も出席するなど、豪華メンバーが顔をそろえた。
司会は川島明（麒麟）、福戸あやアナが務めた。
■M-1グランプリ 優勝者一覧【参加組数】
2001年度 中川家【1603】
2002年度 ますだおかだ【1756】
2003年度 フットボールアワー【1906】
2004年度 アンタッチャブル【2617】
2005年度 ブラックマヨネーズ【3378】
2006年度 チュートリアル【3922】
2007年度 サンドウィッチマン【4239】
2008年度 NON STYLE【4489】
2009年度 パンクブーブー【4629】
2010年度 笑い飯【4835】
2015年度 トレンディエンジェル【3472】
2016年度 銀シャリ【3503】
2017年度 とろサーモン【4094】
2018年度 霜降り明星【4640】
2019年度 ミルクボーイ【5040】
2020年度 マヂカルラブリー【5081】
2021年度 錦鯉【6017】
2022年度 ウエストランド【7261】
2023年度 令和ロマン【8540】
2024年度 令和ロマン【10330】
2025年度 たくろう【11521】
【写真】『M-1グランプリ2026』に出場する豪華メンバー
赤木裕が「人生変わって。東京にも出てきましたし。会えるはずない人といっぱい会えたり…」としみじみ。きむらバンドが「ネタのおかげというか、CMもたくさん。WEBとかも入れたら10ぐらい。ネタでいただいた企業さんほとんどいただきまして。あとは残っているのは？」と続けると、赤木が「WHOだけです」と笑顔で呼びかけていた。
会見には、王者のたくろうを筆頭に、ドンデコルテ、エバース、真空ジェシカ、ヤーレンズ、豪快キャプテン、ヨネダ2000、ママタルト、めぞんといったファイナリストたちが集結。さらに、男性ブランコ、ダンビラムーチョ、カラタチ、ネコ二スズ、豆鉄砲も出席するなど、豪華メンバーが顔をそろえた。
司会は川島明（麒麟）、福戸あやアナが務めた。
■M-1グランプリ 優勝者一覧【参加組数】
2001年度 中川家【1603】
2002年度 ますだおかだ【1756】
2003年度 フットボールアワー【1906】
2004年度 アンタッチャブル【2617】
2005年度 ブラックマヨネーズ【3378】
2006年度 チュートリアル【3922】
2007年度 サンドウィッチマン【4239】
2008年度 NON STYLE【4489】
2009年度 パンクブーブー【4629】
2010年度 笑い飯【4835】
2015年度 トレンディエンジェル【3472】
2016年度 銀シャリ【3503】
2017年度 とろサーモン【4094】
2018年度 霜降り明星【4640】
2019年度 ミルクボーイ【5040】
2020年度 マヂカルラブリー【5081】
2021年度 錦鯉【6017】
2022年度 ウエストランド【7261】
2023年度 令和ロマン【8540】
2024年度 令和ロマン【10330】
2025年度 たくろう【11521】