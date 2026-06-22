『M-1グランプリ2026』開催決定＆受付スタート 昨年はたくろうが1万1521組の頂点に【歴代王者一覧】
“一番面白い漫才師”を決める『M-1グランプリ2026』開催会見が22日、都内で行われた。
【写真】激動の半年を語った前回王者・たくろう
会見には、王者のたくろうを筆頭に、ドンデコルテ、エバース、真空ジェシカ、ヤーレンズ、豪快キャプテン、ヨネダ2000、ママタルト、めぞんといったファイナリストたちが集結。さらに、男性ブランコ、ダンビラムーチョ、カラタチ、ネコ二スズ、豆鉄砲も出席するなど、豪華メンバーが顔をそろえた。
司会は川島明（麒麟）、福戸あやアナが務めた。
【出場資格】
結成15年以内（2011年1月1日以降の結成）で、2人以上に限る（1名は不可）
プロ・アマ、所属事務所の有無を問わず
【審査基準】
とにかくおもしろい漫才(審査員の採点で決定)
【シード権】
「M-1グランプリ2025」準々決勝進出者は1回戦免除
【優勝賞金】
1000万円
【エントリーフィー】
1人1000円
【エントリー期間】
2026年6月22日(月)〜8月31日(月)※当日消印有効
【予選〜決勝】
1回戦※熊本会場、長野会場が追加され、全国12地区で開催
ネタ時間：2分
実施期間：8月1日(土)〜10月3日(土)予定
2回戦
ネタ時間：3分
実施期間：10月上旬予定
3回戦
ネタ時間：3分
実施期間：10月〜11月予定
準々決勝・準決勝
ネタ時間：4分
実施期間：11月〜予定
敗者復活戦・決勝
ネタ時間：4分
実施日：12月予定 ※ABCテレビ／テレビ朝日系 全国ネットにて生放送
■M-1グランプリ 優勝者一覧【参加組数】
2001年度 中川家【1603】
2002年度 ますだおかだ【1756】
2003年度 フットボールアワー【1906】
2004年度 アンタッチャブル【2617】
2005年度 ブラックマヨネーズ【3378】
2006年度 チュートリアル【3922】
2007年度 サンドウィッチマン【4239】
2008年度 NON STYLE【4489】
2009年度 パンクブーブー【4629】
2010年度 笑い飯【4835】
2015年度 トレンディエンジェル【3472】
2016年度 銀シャリ【3503】
2017年度 とろサーモン【4094】
2018年度 霜降り明星【4640】
2019年度 ミルクボーイ【5040】
2020年度 マヂカルラブリー【5081】
2021年度 錦鯉【6017】
2022年度 ウエストランド【7261】
2023年度 令和ロマン【8540】
2024年度 令和ロマン【10330】
2025年度 たくろう【11521】
【写真】激動の半年を語った前回王者・たくろう
会見には、王者のたくろうを筆頭に、ドンデコルテ、エバース、真空ジェシカ、ヤーレンズ、豪快キャプテン、ヨネダ2000、ママタルト、めぞんといったファイナリストたちが集結。さらに、男性ブランコ、ダンビラムーチョ、カラタチ、ネコ二スズ、豆鉄砲も出席するなど、豪華メンバーが顔をそろえた。
【出場資格】
結成15年以内（2011年1月1日以降の結成）で、2人以上に限る（1名は不可）
プロ・アマ、所属事務所の有無を問わず
【審査基準】
とにかくおもしろい漫才(審査員の採点で決定)
【シード権】
「M-1グランプリ2025」準々決勝進出者は1回戦免除
【優勝賞金】
1000万円
【エントリーフィー】
1人1000円
【エントリー期間】
2026年6月22日(月)〜8月31日(月)※当日消印有効
【予選〜決勝】
1回戦※熊本会場、長野会場が追加され、全国12地区で開催
ネタ時間：2分
実施期間：8月1日(土)〜10月3日(土)予定
2回戦
ネタ時間：3分
実施期間：10月上旬予定
3回戦
ネタ時間：3分
実施期間：10月〜11月予定
準々決勝・準決勝
ネタ時間：4分
実施期間：11月〜予定
敗者復活戦・決勝
ネタ時間：4分
実施日：12月予定 ※ABCテレビ／テレビ朝日系 全国ネットにて生放送
■M-1グランプリ 優勝者一覧【参加組数】
2001年度 中川家【1603】
2002年度 ますだおかだ【1756】
2003年度 フットボールアワー【1906】
2004年度 アンタッチャブル【2617】
2005年度 ブラックマヨネーズ【3378】
2006年度 チュートリアル【3922】
2007年度 サンドウィッチマン【4239】
2008年度 NON STYLE【4489】
2009年度 パンクブーブー【4629】
2010年度 笑い飯【4835】
2015年度 トレンディエンジェル【3472】
2016年度 銀シャリ【3503】
2017年度 とろサーモン【4094】
2018年度 霜降り明星【4640】
2019年度 ミルクボーイ【5040】
2020年度 マヂカルラブリー【5081】
2021年度 錦鯉【6017】
2022年度 ウエストランド【7261】
2023年度 令和ロマン【8540】
2024年度 令和ロマン【10330】
2025年度 たくろう【11521】