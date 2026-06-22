ABC『M-1グランプリ』始動会見の模様 （C）ORICON NewS inc.

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　“一番面白い漫才師”を決める『M-1グランプリ2026』開催会見が22日、都内で行われた。

【写真】激動の半年を語った前回王者・たくろう

　会見には、王者のたくろうを筆頭に、ドンデコルテ、エバース、真空ジェシカ、ヤーレンズ、豪快キャプテン、ヨネダ2000、ママタルト、めぞんといったファイナリストたちが集結。さらに、男性ブランコ、ダンビラムーチョ、カラタチ、ネコ二スズ、豆鉄砲も出席するなど、豪華メンバーが顔をそろえた。

　司会は川島明（麒麟）、福戸あやアナが務めた。

【出場資格】
結成15年以内（2011年1月1日以降の結成）で、2人以上に限る（1名は不可）
プロ・アマ、所属事務所の有無を問わず
【審査基準】
とにかくおもしろい漫才(審査員の採点で決定)
【シード権】
「M-1グランプリ2025」準々決勝進出者は1回戦免除
【優勝賞金】
1000万円
【エントリーフィー】
1人1000円
【エントリー期間】
2026年6月22日(月)〜8月31日(月)※当日消印有効

【予選〜決勝】
1回戦※熊本会場、長野会場が追加され、全国12地区で開催
ネタ時間：2分
実施期間：8月1日(土)〜10月3日(土)予定

2回戦
ネタ時間：3分
実施期間：10月上旬予定

3回戦
ネタ時間：3分
実施期間：10月〜11月予定

準々決勝・準決勝
ネタ時間：4分
実施期間：11月〜予定

敗者復活戦・決勝
ネタ時間：4分
実施日：12月予定 ※ABCテレビ／テレビ朝日系 全国ネットにて生放送

■M-1グランプリ　優勝者一覧【参加組数】
2001年度　中川家【1603】
2002年度　ますだおかだ【1756】
2003年度　フットボールアワー【1906】
2004年度　アンタッチャブル【2617】
2005年度　ブラックマヨネーズ【3378】
2006年度　チュートリアル【3922】
2007年度　サンドウィッチマン【4239】
2008年度　NON STYLE【4489】
2009年度　パンクブーブー【4629】
2010年度　笑い飯【4835】
2015年度　トレンディエンジェル【3472】
2016年度　銀シャリ【3503】
2017年度　とろサーモン【4094】
2018年度　霜降り明星【4640】
2019年度　ミルクボーイ【5040】
2020年度　マヂカルラブリー【5081】
2021年度　錦鯉【6017】
2022年度　ウエストランド【7261】
2023年度　令和ロマン【8540】
2024年度　令和ロマン【10330】
2025年度　たくろう【11521】