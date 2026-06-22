キングセイコー VANAC、現代に甦る“輝きの系譜” - 新作3モデルと145周年記念限定機を一挙紹介
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キングセイコーの象徴的シリーズ「VANAC（バナック）」が、2026年にふたたび大きな存在感を示す。レギュラーモデルとして3本の新作が登場し、さらに創業145周年を記念した限定モデル「HKF004J」も加わることで、ラインナップは一段と厚みを増した。
1970年代のオリジナルVANACが持っていた大胆な造形と光の演出を、現代の技術で再解釈したこれらのモデルは、クラシックとモダンが交差する独自の魅力を放つ。以下では、それぞれの特徴を順に見ていく。
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キングセイコー VANAC、新時代の輝きをまとう「HKF001J」「HKF002J」「HKF003J」
キングセイコー VANAC の名を継ぐ新作3モデルが登場。放射仕上げのダイヤルとエッジの効いたケースが生む鋭い光の表情は、1970年代VANACの精神を現代的に再構築したものだ。
ダイヤルカラーは「HKF001J」が深みのあるパープル、「HKF003J」は精悍なブラックを採用。それぞれが異なる個性を放つ。
光の当たり方によってダイヤルの表情が変化する。深いパープルの「HKF001J」
エッジの効いたチタンケースも見どころ
ダイヤル縁の放射状のラインは、ミニュッツマーカーを兼ねる。ブラックダイヤルの「HKF003J」
ブラックダイヤルはケースとのコンロストが特に美しい。ミニマルでありながら、上質で洗練されたデザイン
今回は実機写真を掲載できなかったが、シルバーダイヤルの「HKF002J」もラインナップされる。
3モデル共通で、ケースサイズは横41.0×縦45.1×厚さ14.3mm、重量128g。素材は軽量で耐傷性に優れた純チタンを用い、バンドも同じく純チタン製のワンプッシュ三つ折れ方式となる。風防は内面無反射コーティングのボックス型サファイアガラスで、10気圧防水と耐磁性能を備える。
ムーブメントは自動巻（手巻つき）のキャリバー8L45。最大巻上時72時間駆動、35石、28,800振動／時のハイビート仕様だ。精度は日差＋10秒〜−5秒。価格は各47万3,000円で、7月10日発売。すべて、セイコーウオッチサロン専用モデルとなる。
【写真で見る】パープル、ブラック、シルバーの色味からは1970年代のレトロを感じる
セイコー創業145周年の限定キングセイコーの写真を見る
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セイコー創業145周年を飾るVANAC限定モデル「HKF004J」
キングセイコーの象徴的シリーズ「VANAC」に、創業145周年を記念した限定モデル「HKF004J」が登場する。
セイコー創業145周年記念 ＜キングセイコー＞ VANAC 限定モデル「HKF004J」
特徴的なのは、1970年代VANACの意匠を継承した多面カットのケースと、光を複雑に反射するダイヤル仕上げだ。深いブルーの色調が特別モデルとしての存在感を強め、クラシックとモダンが交差する独自の表情を生み出している。
ケースは横41.0×縦45.1×厚さ14.3mmで、重量は128g。素材は軽量で耐傷性に優れた純チタンを採用、バンドも純チタン製のワンプッシュ三つ折れ方式だ。風防は内面無反射コーティングのボックス型サファイアガラスで、10気圧防水と耐磁性能を備える。
1960年代に制定されたという「セイコー・ブルー」から着想を得たとするブルー、そしてホワイトシルバーのダイヤルがとてもクールで爽やか
ムーブメントは自動巻（手巻つき）のキャリバー8L45。最大巻上時72時間駆動、35石、28,800振動／時のハイビート仕様だ。
価格は39万6,000円。世界限定800本（うち国内300本）で、7月10日発売。こちらもセイコーウオッチサロン専用モデルとなる。
過去に紹介したセイコーの腕時計の写真まとめはこちら
【写真で見る】ケースバックはキングセイコーのロゴとムーブメントが覗くスケルトン仕様
キングセイコーの象徴的シリーズ「VANAC（バナック）」が、2026年にふたたび大きな存在感を示す。レギュラーモデルとして3本の新作が登場し、さらに創業145周年を記念した限定モデル「HKF004J」も加わることで、ラインナップは一段と厚みを増した。
1970年代のオリジナルVANACが持っていた大胆な造形と光の演出を、現代の技術で再解釈したこれらのモデルは、クラシックとモダンが交差する独自の魅力を放つ。以下では、それぞれの特徴を順に見ていく。
キングセイコー VANAC、新時代の輝きをまとう「HKF001J」「HKF002J」「HKF003J」
キングセイコー VANAC の名を継ぐ新作3モデルが登場。放射仕上げのダイヤルとエッジの効いたケースが生む鋭い光の表情は、1970年代VANACの精神を現代的に再構築したものだ。
ダイヤルカラーは「HKF001J」が深みのあるパープル、「HKF003J」は精悍なブラックを採用。それぞれが異なる個性を放つ。
光の当たり方によってダイヤルの表情が変化する。深いパープルの「HKF001J」
エッジの効いたチタンケースも見どころ
ダイヤル縁の放射状のラインは、ミニュッツマーカーを兼ねる。ブラックダイヤルの「HKF003J」
ブラックダイヤルはケースとのコンロストが特に美しい。ミニマルでありながら、上質で洗練されたデザイン
今回は実機写真を掲載できなかったが、シルバーダイヤルの「HKF002J」もラインナップされる。
3モデル共通で、ケースサイズは横41.0×縦45.1×厚さ14.3mm、重量128g。素材は軽量で耐傷性に優れた純チタンを用い、バンドも同じく純チタン製のワンプッシュ三つ折れ方式となる。風防は内面無反射コーティングのボックス型サファイアガラスで、10気圧防水と耐磁性能を備える。
ムーブメントは自動巻（手巻つき）のキャリバー8L45。最大巻上時72時間駆動、35石、28,800振動／時のハイビート仕様だ。精度は日差＋10秒〜−5秒。価格は各47万3,000円で、7月10日発売。すべて、セイコーウオッチサロン専用モデルとなる。
【写真で見る】パープル、ブラック、シルバーの色味からは1970年代のレトロを感じる
セイコー創業145周年の限定キングセイコーの写真を見る
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セイコー創業145周年を飾るVANAC限定モデル「HKF004J」
キングセイコーの象徴的シリーズ「VANAC」に、創業145周年を記念した限定モデル「HKF004J」が登場する。
セイコー創業145周年記念 ＜キングセイコー＞ VANAC 限定モデル「HKF004J」
特徴的なのは、1970年代VANACの意匠を継承した多面カットのケースと、光を複雑に反射するダイヤル仕上げだ。深いブルーの色調が特別モデルとしての存在感を強め、クラシックとモダンが交差する独自の表情を生み出している。
ケースは横41.0×縦45.1×厚さ14.3mmで、重量は128g。素材は軽量で耐傷性に優れた純チタンを採用、バンドも純チタン製のワンプッシュ三つ折れ方式だ。風防は内面無反射コーティングのボックス型サファイアガラスで、10気圧防水と耐磁性能を備える。
1960年代に制定されたという「セイコー・ブルー」から着想を得たとするブルー、そしてホワイトシルバーのダイヤルがとてもクールで爽やか
ムーブメントは自動巻（手巻つき）のキャリバー8L45。最大巻上時72時間駆動、35石、28,800振動／時のハイビート仕様だ。
価格は39万6,000円。世界限定800本（うち国内300本）で、7月10日発売。こちらもセイコーウオッチサロン専用モデルとなる。
過去に紹介したセイコーの腕時計の写真まとめはこちら
【写真で見る】ケースバックはキングセイコーのロゴとムーブメントが覗くスケルトン仕様