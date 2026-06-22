Hana Hope、海外プロデューサーを迎えた新曲「Hearts Glow」が7月クールTVアニメ『さよならララ』EDテーマに決定！

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Hana Hopeの新曲「Hearts Glow」が7月クールのTVアニメ『さよならララ』のEDテーマに決定、7月22日に先行配信、８月５日にシングルとしてリリースされる事が発表された。

『さよならララ』は、『メイドインアビス』『わたしの幸せな結婚』『盾の勇者の成り上がり』『少女☆歌劇レヴュースタァライト』など、多数の人気アニメを手がけるスタジオ「キネマシトラス」の設立15周年記念作品として発表されたオリジナルTVアニメ―ション。童話『人魚姫』を題材とした、200年後に琵琶湖に蘇った人魚姫ララの物語が展開される。本作品が初監督作品で、滋賀県出身の小出卓史が監督を務める。

EDテーマに決定した「Hearts Glow」は、プロデューサーにラナ・デル・レイやショーン・メンデス、ザ・ルミニアーズなどを手掛けるデビッド・バロンを迎え、アメリカ・ウッドストックでレコーディングされた意欲作。アコースティックギターを主体とした静かな冒頭から壮大な展開へと拡がるバンドサウンドとともに、自己をさらけ出しながらも、他者と違っていて良い、ありのままでいたいと願う、今年20歳を迎え、現在は大学進学のため渡米し2拠点で活動を行うHana Hopeならではのメッセージソングとなっている。

Hana Hopeは、“タイトル「Hearts Glow」は“心の光”を意味します。そして歌詞に出てくる“wild glow”とは、誰もがそれぞれ持っていて、外の世界から見れば少し変わっている自分の唯一無二な輝きです。私はこの曲を通じて、ありのままの自分を隠さずに歌うことこそが、私にとっての居場所だったと気づきました。この曲は、居場所に迷っているみんなへ、そしてララちゃんへ宛てた大切な手紙です。自分の光を決して手放さないで、心に宿るそのwild glowはきっと誰かと繋がる美しいhearts glowだから。”とコメントを寄せている。

アニメのメインPV第3弾でも楽曲が一部使用されており、アニメの内容とともに楽曲もいち早く視聴することが出来る。

先週末に開催されたMUSIC AWARD JAPANでは、STUS、KohjiyaとともにPremiere Ceremonyに出演し、最優秀ヒップホップ／ラップ楽曲賞にノミネートされた「99 Steps feat. Kohjiya, Hana Hope」をパフォーマンスし大きな注目を集めたHana Hope。

『SUMMER SONIC 2026』、『SWEET LOVE SHOWER』などの国内夏フェスに加えて、マレーシアで開催される『AFTER WORK FEST 2026』や、インドネシア・ジャカルタで開催される『LaLaLa Fest 2026』にも出演が決定しており、さらなる飛躍が期待される。

シングル「Hearts Glow」をリリースするタイミングで、8月7日=ハナの日には、恵比寿リキッドルーム、27日には大阪Music Club JANUSでのワンマンライブ「Hearts Glow」も決定しており、活動の幅を国内、そして海外へと展開している彼女に期待が集まっている。

＜Hana Hopeコメント＞

『さよならララ』の主人公ララは、人魚の世界を離れ、人間の世界へと歩き出します。

二つの国籍を持ちながら育った私は、幼い頃から時々、自分の居場所がどこにもないように感じていました。

どちらも大切な自分なのに、時にはどちらの世界にも完全に当てはまれないようだと。

曲のタイトル「Hearts Glow」は“心の光”を意味します。

そして歌詞に出てくる“wild glow”とは、誰もがそれぞれ持っていて、外の世界から見れば少し変わっている自分の唯一無二な輝きです。

私はこの曲を通じて、ありのままの自分を隠さずに歌うことこそが、私にとっての居場所だったと気づきました。

この曲は、居場所に迷っているみんなへ、そしてララちゃんへ宛てた大切な手紙です。

自分の光を決して手放さないで、心に宿るそのwild glowはきっと誰かと繋がる美しいhearts glowだから。

●リリース情報

Hana Hope New Single

「Hearts Glow」

7月22日 Digital Release

8月5日 CD Release

【初回生産限定盤（CD）】

品番：AICL-4933

価格：￥1,800（税込）

【期間生産限定盤（CD+BD）】

品番：AICL-4934-5

価格：￥2,000（税込）

配信予約はこちら

https://smar.lnk.to/l1na3p

CD予約はこちら

https://HanaHope.lnk.to/HeartsGlow_CD

購入特典

Amazon.co.jp：メガジャケ

セブンネットショッピング：アクリルチャーム

楽天ブックス：紙製A4ファイル

全国アニメイト(通販含む)：ましかくブロマイド ※期間生産限定盤のみ対象となります応援店：B3ポスター

●作品情報

TVアニメ『さよならララ』

2026年7月5日(日)より放送開始

TOKYO MX 7月5日(日)より毎週日曜24:30〜

BS朝日 7月5日(日)より毎週日曜25:30〜

読売テレビ 7月6日(月)より毎週月曜25:59〜

AT-X 7月6日(月)より毎週月曜21:30〜

各配信サイトにて7月5日(日)より毎週日曜24:30〜地上波同時配信決定。

※放送・配信日時は変更となる可能性があります。最新情報は各局ホームページをご覧ください

原作：キネマシトラス

監督：小出卓史

シリーズ構成：川原杏奈

キャラクター・デザイン：谷 紫織

美術監督：藤野真里（スタジオ Pablo）

色彩設計：相澤里佳

撮影監督：出水田和人（T2studio）

編集：黒澤雅之

グラフィック・デザイン：濱 祐斗・山口真生

深海イメージ：MON

ウォーター・アーティスト：吉邉尚希

音響監督：山田 陽

音楽：yuma yamaguchi

音楽制作：KADOKAWA

シニア・プロデューサー：小笠原宗紀

チーム・プロデューサー：石川祥気

クリエイティヴ・プロデューサー：森山菜月

アニメーション制作：キネマシトラス

製作：「さよならララ」製作委員会

●ライブ情報

Hana Hope ワンマンライブ「Hearts Glow」

8月7日(金)

東京 恵比寿LIQUIDROOM

OPEN 18:00 START:19:00

8月28日(金)

大阪 Music Club JANUS

OPEN 19:00 START:19:30

ぴあ

https://w.pia.jp/t/hanahope0807/

イープラス

https://eplus.jp/hanahope/

ローソンチケット

https://l-tike.com/hanahope/ (Lコード：72523)

●イベント情報

7月25日(土) AFTER WORK FEST 2026（Malaysia）

https://www.instagram.com/afterwork.my/

8月14日(金) SUMMER SONIC 2026（大阪のみ出演）

https://www.summersonic.com/tickets/osaka/

8月23日(日)

インドネシア JIExpo Kemayoran, Jakarta

LaLaLa Fest 2026

https://lalalafest.com/

Steve Lacy｜The Flaming Lips｜Two Door Cinema Club｜Kodaline (Farewell Show)

Astrid S｜FLO｜Jordan Rakei｜Matt Maltese｜Marcin｜Hana Hope｜Dabda｜KIKI

Black Petrol｜Mad Madmen｜Matthew Ifield｜Nathalie Ezmeralda｜Redsix etc

8月29日(土) SWEET LOVE SHOWER

https://2026.sweetloveshower.com/

＜Hana Hopeプロフィール＞

Hana Hope ー 20歳の新進気鋭の歌手・シンガーソングライター。

アメリカの大学と日本を行き来しながら精力的にアーティスト活動を続ける。

透明感に満ちたノスタルジックな歌声と唯一無二の癒しをもたらすパフォーマンスが話題を呼ぶ。

13歳のときに客演したROTH BART BARON「けもののなまえ」と、YMO結成40周年を記念したトリビュートコンサートに参加した事をきっかけに、シンガーとして活動を開始。

2023年「Fate/Grand Order Memorial Movie 2023」のテーマソングに抜擢され、ソニーミュージックからメジャーデビュー。

2025年、ポカリスエットのCM曲、STUTS「99 Steps feat Kohjiya & Hana Hope」の歌唱が話題に。

ライブパフォーマンスにも定評があり、昨年はFuji Rock Festival ‘25に出演、4月の渋谷WWW、8月の代官山UNIT、そして12月にBlue Note Place で行われたワンマンライブはすべてソールドアウト。

2026年8月7日には恵比寿リキッドルーム、27日には大阪Music Club JANUSでのワンマンライブも決定している。

(C)キネマシトラス／「さよならララ」製作委員会

関連リンク

Hana HopeSNSリンク

https://lit.link/hanahope

TVアニメ『さよならララ』公式サイト

https://goodbyelara.com