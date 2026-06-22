1児の母・日テレ郡司恭子アナ、父親との幼少期ショット公開「小さい頃から可愛すぎる」「上品なご家族」の声【父の日】
【モデルプレス＝2026/06/22】日本テレビの郡司恭子アナウンサーが6月21日、自身のInstagramのストーリーズを更新。父親と並んだ幼少期のショットを公開した。
【写真】1児の母・35歳日テレ美人アナ「笑顔が今と変わらない」父親との幼少期ショット
郡司アナは「happy father’s day！！」とコメント。襟やボタンが黒のグレーのジャケットを着用し、黒い帽子をかぶっている幼少期の自身と、スーツにネクタイ姿の父親が並んだ2ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「お父様紳士」「上品なご家族」「小さい頃から可愛すぎる」「素敵な親子ショット」「笑顔が今と変わらない」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】1児の母・35歳日テレ美人アナ「笑顔が今と変わらない」父親との幼少期ショット
◆郡司恭子アナ、父親との幼少期ショット公開
郡司アナは「happy father’s day！！」とコメント。襟やボタンが黒のグレーのジャケットを着用し、黒い帽子をかぶっている幼少期の自身と、スーツにネクタイ姿の父親が並んだ2ショットを公開した。
◆郡司恭子アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お父様紳士」「上品なご家族」「小さい頃から可愛すぎる」「素敵な親子ショット」「笑顔が今と変わらない」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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