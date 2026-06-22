Ｊ１清水エスパルスは２２日、ＦＷ郡司璃来（２０）が、Ｊ３レノファ山口に期限付き移籍することを正式発表した。

郡司はクラブを通じて以下のようにコメントした。

「清水エスパルスのファンサポーターの皆さま。このたび、育成型期限付き移籍することになりました。この移籍を自分の成長につなげられるように全力で頑張りたいと思います。引き続き応援よろしくお願いします」

郡司はドリブルと得点力を武器にする高卒３年目のストライカー。出身地である千葉の名門・市船橋高で背番号１０を背負い、３年時の全国高校サッカー選手権大会では、高川学園（山口）戦のハットトリックを含む５得点を挙げて得点王に輝いた。２０２４年に当時Ｊ２だった清水入り。１年目はリーグ７試合に出場した。６月１３日の天皇杯２回戦・三菱重工長崎戦では、プロ初ゴールを含む４得点をマークし、大器の片りんを見せていた。

Ｊ１に昇格後の２５年はリーグ戦出場は１試合のみだったが、途中出場したＣ大阪戦でＪ１初ゴールを記録していた。しかし、ＦＷ呉世勲（２７）、ＦＷ北川航也（２９）らチーム内のアタッカー陣の壁を崩すには至らず。今季は明治安田Ｊ１百年構想リーグ１試合、３分間の出場にとどまっていた。また２０２６―２７シーズンに向けて、広島の元日本代表ＦＷジャーメイン良（３１）の獲得が発表されており、さらに競争が激化することが予想される中、移籍を決断した。

Ｕ―１７、Ｕ―１８日本代表にも選出されるなど高校年代では屈指の得点力を誇った２０歳のゴールゲッターが、出場機会を求めて山口で再スタートを切る。

◆郡司 璃来（ぐんじ・りく）２００５年８月３日、千葉県生まれ。２０歳。ＪＳＣ ＣＨＩＢＡから市船橋に進み、２年時から背番号１０。２１年にＵ―１６日本代表候補に選出され、２２年にＵ―１７、２３年はＵ―１８日本代表。同年１０月にＪ２清水加入内定が発表された。Ｊ１通算１試合１得点、Ｊ２通算７試合出場。１７６センチ、７２キロ。