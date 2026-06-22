漫才コンビ「メッセンジャー」の黒田有（俳優名・黒田たもつ）と、兄弟演劇ユニット「ＴＨＥ ＲＯＢ ＣＡＲＬＴＯＮ」の村角太洋氏（俳優名・ボブ・マーサム）によるクリエイターユニット「ねぎぽんず」のプロデュース公演、舞台「芸能事務所フルハウス」（７月１０〜１２日、大阪・新世界ＺＡＺＡ ＨＯＵＳＥ）の取材会が２２日、大阪・ミナミの吉本興業大阪本社で行われた。

今作ではお笑いユニット「ザ・プラン９」のお〜い！久馬が脚本を担当し、自ら出演もする。黒田と久馬は吉本総合芸能学院（ＮＳＣ）大阪校１０期の同期生。１９９１年の入学から３５年のつきあいで、ＡＢＣテレビで９５〜９７年に放送されたお笑い番組「すんげー！Ｂｅｓｔ１０」で幾度もユニットコントを披露した仲だが、タッグを組むのは２００９年の舞台「かさ」以来１７年ぶり。黒田は“超若手時代”に久馬が披露した“伝説の大スベり”を暴露した。

まずは３５年前に感じたお互いの第一印象から。黒田は「久馬は『すぐやめるんちゃうかな』と思うくらい弱々しくて」と今でも細い体が、１０代の頃はさらにガリガリだったと振り返った。久馬は「３５年前に出会ったとき、最初のＮＳＣの授業を彼はワンカップ片手に受けてて。『こんな人とは絶対関わらんとこう』と思って。逆の意味ですぐやめてまうんやろな、クビになるんやろなと」と回顧し、黒田は「なりかけましたけどね」と２００９年の不祥事にまつわる自虐ネタでボヤいた。

そんな「学校におったら友達にならんタイプ。完全に陰と陽」（黒田）の“陰”側が、ＮＳＣのネタ見せ授業で大惨事を招いたという。黒田は「彼、はじめはピン芸人やったんですよ。ひとりで（架空の人物と）けんかするんかな。『俺には竜の入れ墨があるんや』言うて、背中バ〜ンって見せて裸になったら、漢字で『理由』って書いてあった。それがビックリするくらいスベりまして。今より細いんで『このひょひょろなヤツ、何やっとんねん』と」と打ち明け、報道陣の爆笑を誘った。

さらに黒田は「彼、その時照れ性で、メチャメチャ顔赤くなるんですよ。照れながら『理由』を出すから（ウケるわけがない）。『こいつ、リハビリでこの学校来てんのかな』て」とニヤリ。久馬は「（ＮＳＣの講師に）何を言われたのかも覚えてない。ネタ終わって何かを言われてるのが恥ずかしい。『早よ終わってくれ』と。みんなの前でダメ出しされてるイヤさ…」と黒歴史に苦笑いした。

それでもネタを書く能力に磨きをかけ続け、今では“母校”ＮＳＣの講師や、賞レースの審査員も務める重鎮となった。一方で、漫才とコントの二刀流ＮＯ１を決める賞レース「ダブルインパクト」には「ザ・プラン９」としてエントリー。ファイナリストの座は逃したが、プレーヤーとしてのモチベーションも保ち続けている。

「審査する機会も多くなってきて、審査される側の気持ちも分かっていたいなといいますか。（審査される側からしたら）『誰が審査してんねん』という感じやと思うんですよ。僕は何の結果も出してないし。ほかの審査員は（賞レースで）優勝したりとかあるので。僕は実績が何もない。一応、対等に戦えるぐらいのものを作っておきたいなという感じですかね」

今後も賞レースには「出れるものがあるならば（出たい）ですけどね」と意欲を見せる。ただし「でも飛び抜けて最年長なんで。おじいちゃんを扱われるようで。『すごいですね〜』とか『どうぞ座ってください』とか」と老人扱いされることが不満とのことだった。

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