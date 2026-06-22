吉岡里帆主演NHK『デンジャラス』、新たな出演者解禁 上白石萌歌＆宇野祥平＆片岡凜ら 新脚本家＆音楽担当も発表
吉岡里帆が主演を務めるNHKドラマ10『デンジャラス』（2027年1月スタート）の新たな出演者、脚本家などが発表された。
【写真】豪華共演陣を紹介！
同作は、谷崎の代表作『細雪』の主人公のモデルとなった重子を中心に展開。谷崎が愛した女性たちをモデルに小説を書き続けたことで、女性たちの間に嫉妬や憎悪、疑心暗鬼が生まれ、やがて人生そのものが小説に支配されていく姿を描く。脚本は『燕は戻ってこない』を手掛けた長田育恵氏。制作陣は、桐野氏による“人間の業と欲”を描いた原作を、現代的なエンターテインメントとして映像化するとしている。
主演は、吉岡里帆。谷崎の代表作『細雪』の主人公のモデルとなった重子を演じる。重子の姉で、谷崎の妻、松子を演じるのは中村ゆり。そして、谷崎潤一郎をオダギリジョーが演じる。
このたび新たに6人の出演者が発表された。谷崎家に新たな風をもたらす若き嫁・千萬子を上白石萌歌、重子の夫・田邊弘を宇野祥平、松子、重子の妹・信子を片岡凜、松子の前夫との息子・清一を井上祐貴、松子の前夫との娘で、清一の妹・美恵子を芋生悠、重子の夫・田邊弘の兄の松平康秋を菅原大吉が演じる。
メインライターの長田育恵氏に加え、新たな脚本家として米内山陽子氏、高羽彩氏、松本優紀氏が参加。音楽は三宅純氏が担当することに決定した。
■あらすじ
大阪・船場の資産家令嬢、重子（吉岡里帆）と松子（中村ゆり）は、まるで月と太陽のように対照的な姉妹。明るく華やかな松子に対し、重子は楚々として控えめ。だが、重子は気づいていた。自らの心の内に、怪物のような自分がいることを。昭和2年。重子と松子は、ある男と出会う。それは官能的な小説を書く「危険な男」、谷崎潤一郎（オダギリジョー）であった。ダンスホールで谷崎と踊ることになる姉妹。そこで、重子は確信してしまう。
「この世でただ一人、この人だけは、本当の私を見抜いてくれる」と。
【写真】豪華共演陣を紹介！
同作は、谷崎の代表作『細雪』の主人公のモデルとなった重子を中心に展開。谷崎が愛した女性たちをモデルに小説を書き続けたことで、女性たちの間に嫉妬や憎悪、疑心暗鬼が生まれ、やがて人生そのものが小説に支配されていく姿を描く。脚本は『燕は戻ってこない』を手掛けた長田育恵氏。制作陣は、桐野氏による“人間の業と欲”を描いた原作を、現代的なエンターテインメントとして映像化するとしている。
このたび新たに6人の出演者が発表された。谷崎家に新たな風をもたらす若き嫁・千萬子を上白石萌歌、重子の夫・田邊弘を宇野祥平、松子、重子の妹・信子を片岡凜、松子の前夫との息子・清一を井上祐貴、松子の前夫との娘で、清一の妹・美恵子を芋生悠、重子の夫・田邊弘の兄の松平康秋を菅原大吉が演じる。
メインライターの長田育恵氏に加え、新たな脚本家として米内山陽子氏、高羽彩氏、松本優紀氏が参加。音楽は三宅純氏が担当することに決定した。
■あらすじ
大阪・船場の資産家令嬢、重子（吉岡里帆）と松子（中村ゆり）は、まるで月と太陽のように対照的な姉妹。明るく華やかな松子に対し、重子は楚々として控えめ。だが、重子は気づいていた。自らの心の内に、怪物のような自分がいることを。昭和2年。重子と松子は、ある男と出会う。それは官能的な小説を書く「危険な男」、谷崎潤一郎（オダギリジョー）であった。ダンスホールで谷崎と踊ることになる姉妹。そこで、重子は確信してしまう。
「この世でただ一人、この人だけは、本当の私を見抜いてくれる」と。