見取り図の盛山晋太郎が２１日、Ｘを更新。相方のリリーとともに、ワールドカップのチュニジア戦を観戦しに弾丸メキシコへ。現地で会った大物ＭＣとの写真もアップした。

盛山は「ヒデさん〜メキシコ編〜とバッタリ！！」と記して、モンテレイのスタジアムでの写真をアップ。そこには相方のリリーとともに中山秀征の姿があった。

インスタグラムでも写真をアップし「大勝を見届けましたので帰国します！このまま優勝まで見届けたかったけど、スウェーデン戦からテレビの前で全力応援」とし、中山との写真をアップ。「遭遇した瞬間びっくりして勢いで『ヒデさん！』と大きく声を出してしまったので僕の席の周りの日本人が『中田きてるぞ！？』と少しざわついてました」とつづった。

３人とも日本代表のユニフォーム姿だったが、盛山とリリーの姿に少し違和感が…。２人は鉢巻きも頭に巻いていたが、書いてある言葉はなぜか「合格」。盛山はＸで「ネットでハチマキ買うときはよくみて買いましょう。『必勝』のつもりやってんけど。まぁニュアンスすこまで間違ってないからええか」と間違って購入してしまったことを明かしていた。