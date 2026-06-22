きゅうりのオイスターにんにく焼き


【画像を見る】こんがりきゅうりにソースが絡む「きゅうりのオイスターにんにく焼き」

きゅうりは加熱せずにおいしく食べられますが、焼いたきゅうりもやみつきになる味なんです！香り立つにんにくとこんがりと焼いたきゅうりで主役級の満足感！きゅうりのアレンジが広がるレシピです。

■きゅうりのオイスターにんにく焼き

焼ききゅうりのみずみずしい甘みにハマる！

やみつきになる焼ききゅうりの甘み


【材料・2人分】

きゅうり…2本(約200g)

にんにく…1片

A＜混ぜる＞

　酒…大さじ1

　オイスターソース…大さじ1/2

　しょうゆ…小さじ1/2

ごま油

【作り方】

1．きゅうりは縦半分に切り、長さを3等分に切る。にんにくは縦半分に切る。

2．フライパンにごま油小さじ1、にんにくを入れて中火で熱し、香りが立ったら上下を返し、きゅうりを切り口を下にして並べる。約2分焼いてきゅうりがこんがりとしたら上下を返し、にんにくを取り出す。約1分焼いたらAを加え、さっとからめる。器に盛り、にんにくをのせる。

（1人分40kcal／塩分0.7g）

＊　＊　＊

外はこんがり、中はみずみずしい焼ききゅうり。きゅうりの脱マンネリにもおすすめです！

レシピ考案／市瀬悦子　撮影／難波雄史　スタイリング／佐々木カナコ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子

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