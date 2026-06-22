こんがり焼いたきゅうりが斬新！「きゅうりのオイスターにんにく焼き」
【画像を見る】こんがりきゅうりにソースが絡む「きゅうりのオイスターにんにく焼き」
きゅうりは加熱せずにおいしく食べられますが、焼いたきゅうりもやみつきになる味なんです！香り立つにんにくとこんがりと焼いたきゅうりで主役級の満足感！きゅうりのアレンジが広がるレシピです。
■きゅうりのオイスターにんにく焼き
焼ききゅうりのみずみずしい甘みにハマる！
【材料・2人分】
きゅうり…2本(約200g)
A＜混ぜる＞
酒…大さじ1
オイスターソース…大さじ1/2
しょうゆ…小さじ1/2
ごま油
【作り方】
1．きゅうりは縦半分に切り、長さを3等分に切る。にんにくは縦半分に切る。
2．フライパンにごま油小さじ1、にんにくを入れて中火で熱し、香りが立ったら上下を返し、きゅうりを切り口を下にして並べる。約2分焼いてきゅうりがこんがりとしたら上下を返し、にんにくを取り出す。約1分焼いたらAを加え、さっとからめる。器に盛り、にんにくをのせる。
（1人分40kcal／塩分0.7g）
＊ ＊ ＊
外はこんがり、中はみずみずしい焼ききゅうり。きゅうりの脱マンネリにもおすすめです！
レシピ考案／市瀬悦子 撮影／難波雄史 スタイリング／佐々木カナコ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
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