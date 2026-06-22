Íñ¡ßÆÚ¤³¤Þ¤Î¤ª¤Ê¤¸¤ß¿©ºà¤Ç¡ª ¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¡Ö¥Ð¥¤¥ó¥»¥ªÉ÷¡×¡õ¡ÖÆù´¬¤¾È¤ê¾Æ¤¡×
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼çºÚ¤«¤é½Á¤â¤Î¤Þ¤Ç¥Ð¥ê¥¨ËÉÙ¡ª Íñ¤ÎÀäÉÊ¤ª¤«¤º15Áª
Íñ¤Ë¤Ï¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÈþÈ©¤ËÆ¯¤¯¥Ó¥¿¥ß¥óA¤äB2¡¢ÉÏ·ìÍ½ËÉ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Å´¤äÍÕ»À¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óD¡¢½ý¤Î¼£¤ê¤òÂ¥¤¹°¡±ô¤Ê¤É¡¢·ò¹¯¤ËÌòÎ©¤Ä±ÉÍÜ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª ¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡¢ Æü¡¹¤Î¿©Âî¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÆÚ¤³¤Þ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ª¤«¤º¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤à2ÉÊ¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÚÆù¤È¤¤Î¤³¤Î¥Ð¥¤¥ó¥»¥ªÉ÷
Íñ¤ÇÊñ¤ó¤Ç´ÊÃ±¥Ù¥È¥Ê¥àÉ÷¥ª¥à¥ì¥Ä¤Ë
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦Íñ ...3¸Ä
¡¦ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù ...100g
¡¦¤Þ¤¤¤¿¤± ...1¥Ñ¥Ã¥¯ (Ìó100g)
¡¦¤·¤á¤¸ ...1/2¥Ñ¥Ã¥¯ (Ìó50g)
¡¦¶Ì¤Í¤® ...1/4¸Ä
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê ...1ÊÒÊ¬
¡¦¥Ñ¥»¥ê¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê ...¾¯¡¹
¡¦±ö
¡¦¤³¤·¤ç¤¦
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡¡
¡¦¥Ð¥¿¡¼
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤Þ¤¤¤¿¤±¡¢¤·¤á¤¸¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Û¤°¤¹¡£¶Ì¤Í¤®¤Ï½ÄÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£Íñ¤ÏÍÏ¤¤Û¤°¤·¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¾®¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¤Æ¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¡¢¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤¿¤éÆÚÆù¤ò²Ã¤¨¡¢Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤Ç1¡Á2Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£¤Þ¤¤¤¿¤±¤È¤·¤á¤¸¡¢¶Ì¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¡¢Á´ÂÎ¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç2¡Á3Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£¥Ð¥¿¡¼10g¡¢¤·¤ç¤¦¤æÂç¤µ¤¸1¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¼è¤ê½Ð¤¹¡£
3. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤ÆÌý¾®¤µ¤¸1¤ò¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢1¤ÎÍñ±Õ¤ò°ìµ¤¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¤ë¡£Âç¤¤¯º®¤¼¤Ê¤¬¤é¹¤²¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤·¤ÆÈ¾½Ï¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼êÁ°È¾Ê¬¤Ë2¤òÌá¤·Æþ¤ì¤ë¡£Íñ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÆÊñ¤ß¡¢³ê¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥Ñ¥»¥ê¤ò»¶¤é¤¹¡£
(1¿ÍÊ¬349kcal/±öÊ¬2.0g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ/½Å¿®½é¹¾)
¢£¤æ¤ÇÍñ¤ÎÆù´¬¤¾È¤ê¾Æ¤
¤´ÈÓ¤¬¤â¤ê¤â¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤ë´Å¿ÉÌ£¤Ç
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤æ¤ÇÍñ ...S¥µ¥¤¥º4¸Ä
¡¦ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù ...120g
¡¦¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤ ...Âç1³ô (Ìó150g)
¡¦¤¿¤ì
¡¡ø¤ß¤ê¤ó¡¢¿å ...³ÆÂç¤µ¤¸2
¡¡ø¤·¤ç¤¦¤æ ...Âç¤µ¤¸1¤È1/2
¡¡øº½Åü ...¾®¤µ¤¸2
¡¦¾®ÇþÊ´
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡¡
¡¦Îý¤ê¿É»Ò
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤¤ÏÍÕ¤È¼´¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¡¢¼´¤ÏÏ»¤Ä³ä¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤æ¤ÇÍñ1¸Ä¤Ï¿å¤±¤ò¿¡¤¡¢Æù¤Î1/4ÎÌ¤ò¾¯¤·¤º¤Ä½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÂÎ¤ò¤ª¤ª¤¦¤è¤¦¤Ë´¬¤¤Ä¤±¤ë¡£»Ä¤ê¤âÆ±ÍÍ¤Ëºî¤ê¡¢¾®ÇþÊ´Âç¤µ¤¸2¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌýÂç¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢1¤ÎÆù´¬¤Íñ¤ò¡¢´¬¤½ª¤ï¤ê¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÆþ¤ì¡¢¼þ°Ï¤Ë¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£Æù´¬¤Íñ¤Ï»þ¡¹Å¾¤¬¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÂÎ¤Ë¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç7¡Á8Ê¬¾Æ¤¯¡£¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤¤Ï¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¾Æ¤¤Ä¤±¡¢²Ð¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¤â¤Î¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
3. ¤¿¤ì¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¡¢¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤ÇÌó3Ê¬¼Ñ¤«¤é¤á¤ë¡£2¤Î´ï¤ËÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢Îý¤ê¿É»ÒÅ¬ÎÌ¤òÅº¤¨¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬438kcal/±öÊ¬2.6g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ/¾®ÅÄ¿¿µ¬»Ò)
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¿§¹ç¤¤¤âÈþ¤·¤¤¤«¤é¡¢¸¥Î©¤¬²Ú¤ä¤°¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¡¡º£ÈÕ¤Î°ìÉÊ¤Ë¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ/½Å¿®½é¹¾¡¢¾®ÅÄ¿¿µ¬»Ò¡¡»£±Æ/ÎëÌÚÂÙ²ð¡¡±ÉÍÜ·×»»/¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ/ÅÄ»ÒÄ¾Èþ¡¡´Æ½¤/ËÒÌîÄ¾»Ò
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸/¤µ¤¤¤È¤¦¤¢¤º¤ß