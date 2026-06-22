「もやし青じそつくね」の献立


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「家計を抑えつつ、家族が喜ぶボリューム満点のおかずを作りたい……」そんなときは、お財布にやさしい「もやし」や「キャベツ」が活躍する献立にお任せしましょう。今回は、もやしのシャキシャキ食感をいかしたつくねと、パパッと作れる副菜の組み合わせです。身近な食材が、プロのレシピで大満足の食卓に変身しますよ。

▷教えてくれたのは…

市瀬悦子さん

フードコーディネーター、料理研究家。食品メーカーの営業から料理の世界へ転身。「おいしくて作りやすい家庭料理」をテーマに、書籍や雑誌、テレビ、メーカー、イベントなどでメニュー開発を手がけている。

■もやし青じそつくね

青じそではさめば、爽やかな味わいに。卵黄にからめて食べるとごちそう感がさらにアップします。

もやし青じそつくね


【材料・2人分】

とりひき肉…200g

卵黄…2個分

もやし…1袋(約200g)

青じそ…8枚

片栗粉…大さじ1/2

酒…小さじ1

塩…小さじ1/4

サラダ油…大さじ1/2

合わせ調味料

　・しょうゆ…大さじ１と1/2

　・砂糖、みりん…各大さじ1/2

【作り方】

1. ボウルにとりひき肉、片栗粉大さじ1/2、酒小さじ1、塩小さじ1/4を入れ、粘りが出るまで練り混ぜる。もやしを加え、もやしを折りながら全体がまとまるまで混ぜる。8等分し、小判形に整える。

2. 青じそは１をそれぞれはさむようにして貼りつける。

3. フライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、２を並べ入れ、約2分焼く。焼き色がついたら上下を返し、ふたをして弱火で約2分蒸し焼きにする。ふたを取って出てきた脂を拭き、合わせ調味料を加え、強火で照りよくからめる。器に盛り、卵黄を別の器に入れて添える。

（1人分 313kcal、塩分2.8g）

■キャベツののりあえ

しょうゆにオリーブ油を混ぜた、香りのいいドレッシングが決め手。のりは器に盛りつける直前にさっとあえて食卓へ。

キャベツののりあえ


【材料・2人分】

かに風味かまぼこ…5本(約35g)

キャベツ…100g

オリーブ油…大さじ1

しょうゆ…小さじ1/2

塩…少々

焼きのり…1/2枚

【作り方】

1.キャベツは太い軸を除き、小さめの一口大に切る。かにかまぼこは粗くほぐす。

2. ボウルにオリーブ油大さじ1、しょうゆ小さじ1/2、塩少々を入れて混ぜ、キャベツを加え、もむようにあえる。少ししんなりしたら、かにかまぼこを加える。焼きのりを細かくちぎりながら加え、さっとあえる。

（1人分 82kcal、塩分0.9g）

【手早く作るコツ】

つくねのたねを作り、焼き始めたらのりあえの下ごしらえを。つくねが完成したら、のりあえを仕上げて。

＊　＊　＊

もやし入りのつくねは、卵黄をからめていただくことで満足感も◎。副菜はのり、オリーブ油、しょうゆの味つけが絶品です。コスパもよく、食べごたえたっぷりの献立をぜひお試しください。

※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。

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文＝斉藤久美子／菅野直子