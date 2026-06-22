【もやし1袋使い切り】驚きのボリューム感！「もやし青じそつくね」の献立なら家族も大満足
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「家計を抑えつつ、家族が喜ぶボリューム満点のおかずを作りたい……」そんなときは、お財布にやさしい「もやし」や「キャベツ」が活躍する献立にお任せしましょう。今回は、もやしのシャキシャキ食感をいかしたつくねと、パパッと作れる副菜の組み合わせです。身近な食材が、プロのレシピで大満足の食卓に変身しますよ。
▷教えてくれたのは…
市瀬悦子さん
■もやし青じそつくね
青じそではさめば、爽やかな味わいに。卵黄にからめて食べるとごちそう感がさらにアップします。
【材料・2人分】
とりひき肉…200g
卵黄…2個分
もやし…1袋(約200g)
青じそ…8枚
片栗粉…大さじ1/2
酒…小さじ1
塩…小さじ1/4
サラダ油…大さじ1/2
合わせ調味料
・しょうゆ…大さじ１と1/2
・砂糖、みりん…各大さじ1/2
【作り方】
1. ボウルにとりひき肉、片栗粉大さじ1/2、酒小さじ1、塩小さじ1/4を入れ、粘りが出るまで練り混ぜる。もやしを加え、もやしを折りながら全体がまとまるまで混ぜる。8等分し、小判形に整える。
2. 青じそは１をそれぞれはさむようにして貼りつける。
3. フライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、２を並べ入れ、約2分焼く。焼き色がついたら上下を返し、ふたをして弱火で約2分蒸し焼きにする。ふたを取って出てきた脂を拭き、合わせ調味料を加え、強火で照りよくからめる。器に盛り、卵黄を別の器に入れて添える。
（1人分 313kcal、塩分2.8g）
■キャベツののりあえ
しょうゆにオリーブ油を混ぜた、香りのいいドレッシングが決め手。のりは器に盛りつける直前にさっとあえて食卓へ。
【材料・2人分】
かに風味かまぼこ…5本(約35g)
キャベツ…100g
オリーブ油…大さじ1
しょうゆ…小さじ1/2
塩…少々
焼きのり…1/2枚
【作り方】
1.キャベツは太い軸を除き、小さめの一口大に切る。かにかまぼこは粗くほぐす。
2. ボウルにオリーブ油大さじ1、しょうゆ小さじ1/2、塩少々を入れて混ぜ、キャベツを加え、もむようにあえる。少ししんなりしたら、かにかまぼこを加える。焼きのりを細かくちぎりながら加え、さっとあえる。
（1人分 82kcal、塩分0.9g）
【手早く作るコツ】
つくねのたねを作り、焼き始めたらのりあえの下ごしらえを。つくねが完成したら、のりあえを仕上げて。
＊ ＊ ＊
もやし入りのつくねは、卵黄をからめていただくことで満足感も◎。副菜はのり、オリーブ油、しょうゆの味つけが絶品です。コスパもよく、食べごたえたっぷりの献立をぜひお試しください。
※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。
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文＝斉藤久美子／菅野直子