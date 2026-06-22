サラーが勝ち越し弾！　エジプト、ニュージランドに逆転勝利でW杯初白星

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　FIFAワールドカップ2026グループG・第2節が21日に行われ、ニュージーランド代表とエジプト代表が対戦した。

　4大会ぶり3度目のW杯出場となるニュージーランド代表と、2大会ぶり4度目のW杯出場のエジプト代表が激突。第1節ではニュージーランド代表はイラク代表と2−2、エジプト代表はベルギー代表と1−1のドローでそれぞれ終えていた。

　試合は15分にコーナーキックからフィン・サーマンが頭で叩き込んでニュージーランド代表が先制に成功した。

　それでも、58分にはモスタファ・ジコがクロスに頭で合わせて、エジプト代表が試合を振り出しに戻すと、67分にはジコとのワンツーからモハメド・サラーが勝ち越しゴールを挙げた。さらに、82分にはコーナーキックからマフムード・トレゼゲが頭でダメ押しゴールを決めた。

　このまま試合は終了。逆転勝利を収めたエジプト代表にとってはW杯通算9試合目にして初白星となった。

　なお、グループG・第2節のもう1試合となるベルギー代表とイラン代表の一戦は0−0のドローに終わっている。最終節となる次節は26日に行われ、ニュージーランド代表はベルギー代表と、エジプト代表はイラン代表とそれぞれ対戦する。

【スコア】
ニュージーランド代表　1−3　エジプト代表

【得点者】
1−0　15分　フィン・サーマン（ニュージーランド代表）
1−1　58分　モスタファ・ジコ（エジプト代表）
1−2　67分　モハメド・サラー（エジプト代表）
1−3　82分　マフムード・トレゼゲ（エジプト代表）


【動画】