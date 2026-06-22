サラーが勝ち越し弾！ エジプト、ニュージランドに逆転勝利でW杯初白星
FIFAワールドカップ2026グループG・第2節が21日に行われ、ニュージーランド代表とエジプト代表が対戦した。
4大会ぶり3度目のW杯出場となるニュージーランド代表と、2大会ぶり4度目のW杯出場のエジプト代表が激突。第1節ではニュージーランド代表はイラク代表と2−2、エジプト代表はベルギー代表と1−1のドローでそれぞれ終えていた。
試合は15分にコーナーキックからフィン・サーマンが頭で叩き込んでニュージーランド代表が先制に成功した。
それでも、58分にはモスタファ・ジコがクロスに頭で合わせて、エジプト代表が試合を振り出しに戻すと、67分にはジコとのワンツーからモハメド・サラーが勝ち越しゴールを挙げた。さらに、82分にはコーナーキックからマフムード・トレゼゲが頭でダメ押しゴールを決めた。
このまま試合は終了。逆転勝利を収めたエジプト代表にとってはW杯通算9試合目にして初白星となった。
なお、グループG・第2節のもう1試合となるベルギー代表とイラン代表の一戦は0−0のドローに終わっている。最終節となる次節は26日に行われ、ニュージーランド代表はベルギー代表と、エジプト代表はイラン代表とそれぞれ対戦する。
【スコア】
ニュージーランド代表 1−3 エジプト代表
【得点者】
1−0 15分 フィン・サーマン（ニュージーランド代表）
1−1 58分 モスタファ・ジコ（エジプト代表）
1−2 67分 モハメド・サラー（エジプト代表）
1−3 82分 マフムード・トレゼゲ（エジプト代表）
4大会ぶり3度目のW杯出場となるニュージーランド代表と、2大会ぶり4度目のW杯出場のエジプト代表が激突。第1節ではニュージーランド代表はイラク代表と2−2、エジプト代表はベルギー代表と1−1のドローでそれぞれ終えていた。
試合は15分にコーナーキックからフィン・サーマンが頭で叩き込んでニュージーランド代表が先制に成功した。
このまま試合は終了。逆転勝利を収めたエジプト代表にとってはW杯通算9試合目にして初白星となった。
なお、グループG・第2節のもう1試合となるベルギー代表とイラン代表の一戦は0−0のドローに終わっている。最終節となる次節は26日に行われ、ニュージーランド代表はベルギー代表と、エジプト代表はイラン代表とそれぞれ対戦する。
【スコア】
ニュージーランド代表 1−3 エジプト代表
【得点者】
1−0 15分 フィン・サーマン（ニュージーランド代表）
1−1 58分 モスタファ・ジコ（エジプト代表）
1−2 67分 モハメド・サラー（エジプト代表）
1−3 82分 マフムード・トレゼゲ（エジプト代表）
【動画】
高い打点からズドン💥— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 22, 2026
🇳🇿サーマンがCKを叩き込んだ！
ニュージーランドが先制✅
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🆚ニュージーランド×エジプト
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エジプトの王がゴールを狙う👑— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 22, 2026
🇪🇬サラーがデザインされたFKを放つ🎯
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🆚ニュージーランド×エジプト
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ついにこじ開けた🔐— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 22, 2026
🇪🇬ハーニーのクロスからジーコの同点弾🙌
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千両役者が大仕事👑— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 22, 2026
🇪🇬素晴らしい連携からサラーの逆転弾🔥
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🆚ニュージーランド×エジプト
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ノリ出したら止まらない☠️— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 22, 2026
🇪🇬サラーのCKにトレゼゲが飛び込んだ！
エジプトが後半一挙3ゴール！
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🆚ニュージーランド×エジプト
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