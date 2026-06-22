Snow Man9人がサブスク解禁72曲の中から各々選んだオススメ曲公開！「これは神選曲」「自担と好みが合うのうれしい」「プレイリストにして聴きます」

【写真＆動画】Snow Man9人がサブスク解禁72曲の中から各々選んだオススメ曲／告知ムービー

Snow Man公式Xで、6月1日に配信を開始したSnow Manの楽曲72曲の中から、各メンバーのオススメ楽曲が紹介されている。

■配信告知ムービーではカラフルな衣装の8人が大はしゃぎ

投稿では、黒レザーのジャケットをまといグローブを嵌めたハードなビジュアルと共に、一人ひとりのオススメ楽曲を公開。

岩本照は「Feel the light, Lovely」、渡辺翔太は「endless night」、目黒蓮は「Days」、深澤辰哉は「キッタキッテナイ」、向井康二は「What’s your color？」、宮舘涼太は「君へ贈る応援歌」、ラウールは「リンディーララ」、阿部亮平は「Miss Brand-New Friday Night」、佐久間大介は「8月の青」をセレクトしている。

コメント欄には「プレイリストにして聴きます」「これは神選曲」「どれも好きで曲順に迷う」「自担と好みが合うのうれしい」などといったファンの声が続々と到着している。

なお公式Xでは、「これまでのシングル・アルバム収録曲から、サブスク未解禁だった計72曲の配信がスタート！」と添えて、メンバー8人が告知する動画も公開されている。

■レザーを基調にした衣装でオススメ楽曲を紹介

全72曲のなかから9人がお気に入りを選曲。

■拍手やサムズアップで盛り上がる“72曲配信スタート”告知

「これまでのシングル・アルバム収録曲から、サブスク未解禁だった計72曲の配信がスタート！」と添えて動画を公開。