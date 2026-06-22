Aぇ!groupの公式Instagramが更新され、工藤静香とのコラボ動画が公開された。

【動画】工藤静香とAぇ!groupがコラボし、一緒に“シェー”をするお茶目な動画

■Aぇ!groupが『MUSIC FAIR』で共演した工藤静香と“シェー”

6月20日に放送されたフジテレビの音楽番組『MUSIC FAIR』に、Aぇ!groupが工藤静香、Little Glee Monsterと共に出演。番組内でAぇ!groupは、グループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌である「でこぼこライフ」を披露した。その他、工藤の名曲「嵐の素顔」をコラボで披露した。

Instagramには「工藤静香さんとシェー」と綴られ、1本の動画が公開された。画面の左側に工藤が佇み、右側にはAぇ!groupが並んでいる。末澤誠也、正門良規、小島健、佐野晶哉の絶妙な身長さで整列し、「でこぼこライフ」の小気味よいリズムに合わせてノリノリのダンスを披露。最後は、工藤を中央に囲んだ5人で息ぴったりに“シェー”のポーズを決めるという、お茶目でスタイリッシュな映像に仕上がっている。

SNSには「静香さんがシェーしてくれてる！」「みんなビジュよすぎ！」「なんと美しいシェーでしょうか」「コラボ最高」と喜ぶファンの声が溢れている。

■工藤静香の楽曲「嵐の素顔」の振付でもコラボ

また、別の投稿では「MUSIC FAIRありがとうございました 工藤静香さんと「嵐の素顔」を歌わせていただきました」と深い感謝を込めて報告。番組内の興奮冷めやらぬ舞台裏バックヤードにて、名曲「嵐の素顔」の印象的な振り付けを全員で踊る動画を披露した。

右手を顔の横に添えて直角に往復させるあのお馴染みの振り付けをAぇ!groupの4人も弾けるような笑顔とともにノリノリで披露。最後は、工藤を交えた5人で“Aぇポーズ”をスタイリッシュに決め、ハッピーな絆を感じさせた。

SNSには「素敵なコラボ」「カッコ良すぎ」「ブラックコーデが素敵」「Aぇ!group身長順かわいい」といった声を見ることができる。

■工藤静香も自身のInstagramでコラボ動画を公開

工藤も自身のInstagramを更新し、「Mフェアーにて歌唱させていただきました。Aぇ!groupの皆さんと「嵐の素顔」 リトグリの皆さんと「慟哭」 そして6月24日に発売になるニューアルバム『Dynamic』より「凛」を歌わせていただきました」と報告。収録スタジオの厳かな空気感の中で撮影されたシックな黒衣装が美しく映える大人オーラ全開のオフショット（1～3枚目）を公開。

さらに、Aぇ!groupの公式Instagramで公開されていた「嵐の素顔」「でこぼこライフ」でのコラボ動画（4・5枚目）も公開している。

■『MUSIC FAIR』公式Xに出演した3組の集合ショットが公開

『ミュージックフェア』の公式Xには、番組に出演した3組の、両手を広げた工藤を中心に、右にAぇ!group、左にLittle Glee Monsterというならびでの集合ショットが投稿されている。