BE:FIRST、ジョナス・ブループロデュースの新曲「Missing」先行配信決定！ティザー映像も公開

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BE:FIRSTが7月1日にリリースする5th Anniversary Project第2弾シングルより、表題曲「Missing」が6月29日に先行配信されることが決定した。

■「Missing」MVも6月29日に公開

5月に開催されたBE:FIRST初のスタジアムライブにて2日間で約10万人の動員を記録し、6月14日にはジャネット・ジャクソンの来日公演にて、ジャネット・ジャクソン＆BE:FIRST「Doesn’t Really Matter (Remix)」を披露し、大きな話題を呼んだBE:FIRST。

そんな彼らの記念すべき10枚目のシングルのタイトル曲「Missing」は、 DJ/プロデューサー、ジョナス・ブルーをプロデューサーに迎えたダンスポップナンバー。切ないアコースティックギターのイントロから始まり、ジョナス・ブルーの真骨頂とも言えるダンサブルなトラックへとエモーショナルに展開していく。ハイトーンのボーカルが、忘れられな恋人への未練と後悔を繊細に描き出し、《消えないで》というフレーズのリフレインが強く心に残る。感情の揺らぎと高揚感が交差する、切ないラブソングに仕上がっている。

6月29日に先行配信される「Missing」、同日にはMVも公開予定。そして、6月22日にティザー映像も公開された。また、Apple Music / Spotifyのユーザーは、配信リリース当日にライブラリに「Missing」が追加されるPre-Add / Pre-Saveも開始。ここでしか見ることができないBE:FIRSTからのメッセージもぜひチェックしよう。

■「Why, Why」と「Want it ～One of the BE:ST-06 SHUNTO～」も併せて合計3曲を収録

本シングルには「Why, Why」と「Want it ～One of the BE:ST-06 SHUNTO～」も併せて合計3曲を収録。「Why, Why」は、Chaki Zuluをプロデューサーに迎え、栗原暁、キーボードプレイヤーHiromu、SKY-HIのコライトによって制作された。作詞はSKY-HIとRYUHEIが担当。印象的なピアノの旋律と、ダンサブルな2-Step / UK Garageトラックが融合したサウンドに乗せて、愛と不安の狭間で揺れ動くふたりの関係を描いたラブソング。曖昧な夜に溺れ、傷つきながらも惹かれ合ってしまう感情を、表情豊かな歌声で切なくも妖艶な空気感とともに表現した一曲に仕上がっている。「Want it ～One of the BE:ST-06 SHUNTO～」は、メンバーのソロプロジェクト”One of the BE:ST” 最後の6人目としてのSHUNTOのソロ曲。

さらに、LIVE盤には2026年3月20日に京都・平安神宮で開催された『平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮』が収録。MV盤には表題曲「Missing」のMVと撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像が収録されている。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、LIVE盤・MV盤の内容に加え、ジャケット写真撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes、『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』のBE:FIRSTパートとSHUNTOのソロパフォーマンスを収録と、豪華な内容となっている。

■リリース情報

2026.06.12 ON SALE

ジャネット・ジャクソン&BE:FIRST

DIGITAL SINGLE「Doesn’t Really Matter (Remix)」

https://found.ee/janetjacksonxbefirst_doesntreallymatter_remix

2026.06.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Missing」

2026.07.01 ON SALE

SINGLE「Missing」

2026.11月 ON SALE

ALBUM『BE:4U』

■関連リンク

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/