目黒蓮がファミリーと遊園地を楽しむ姿が公開！ベンチにずらり6人で腰かけ平和な笑顔を向けたショットに「家族寄り添っててかわいい」「笑顔に癒される」「めめ座っても脚長っ！」

【写真】目黒蓮がファミリーと遊園地を楽しむ姿『SAKAMOTO DAYS』ショット／親子撮影シーン

映画『SAKAMOTO DAYS』公式SNSにて、Snow Manの目黒蓮をはじめとした“坂本家”が、劇中に登場する遊園地“シュガーパーク”を楽しむオフショットが公開された。

■坂本家と殺し屋・ボイルの距離感にも注目

オフショットでは、口元に痛々しい傷が見える汚れたTシャツ姿の坂本太郎（演：目黒）が、妻の坂本葵（演：上戸彩）・娘の坂本花（演：吉本実由）とベンチに座り寄り添っている。葵と花は、遊園地のマスコットキャラクターであるうさぎの「シュガーちゃん」の耳をつけて笑顔。

花の隣では、元マフィアで坂本家が営む坂本商店で働いている陸少糖（演：横田真悠）がニッコリ。さらに坂本の反対側の隣には、坂本の殺し屋時代の部下・朝倉シン（演：高橋文哉）が。そしてシンは、少し離れた位置で縮こまって座っている、坂本と因縁がある殺し屋・ボイル（演：小出伸也）の脚に手をかけている。

コメント欄には「坂本家が寄り添っててかわいい」「ファミリーの笑顔に癒されます」「めめ座っても脚長っ！」「それぞれの距離感が最高」「ボイルに近づいてるシンやさしい」「ハードボイルドなボイルがちんまり離れて座っててほっこり」などといったファンの声が続々と到着している。

またSNSには、うさ耳をつけた吉本を目黒が撮影している姿を捉えた“親子ショット”も公開されている。

■『SAKAMOTO DAYS』坂本家オフショット

うさ耳をつけた葵＆花と並んでうれしそうな坂本。

■『SAKAMOTO DAYS』親子オフショット

にっこりピースする花にカメラを向ける坂本の横向きショット。