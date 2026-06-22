田中みな実、先輩女子アナの500円イヤリングに即いじり「いいジュエリー1個、買った方がいいですよ」

元TBSアナウンサーで女優の田中みな実が、20日放送のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』（土曜18時30分）に出演。ゲストの元先輩女性アナウンサーのイヤリングに鋭く反応した。

ゲストは元TBSでフリーアナ堀井美香

【画像】６月20日放送 TBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』

番組では堀井が、かつては肌のケアもしない時代があったものの、田中の助言で改善していったと明かし、田中も「ジュエリーを買いに行きましょう」と提案したという。

その流れで堀井が「これは自慢するわけじゃないけど500円」とイヤリングの値段を打ち明けると、田中は間髪を入れず「そう思いました」と返し、スタジオを笑わせた。

堀井が笑いながら「うそ？ バレてたんですね。もう何年も前に買ったやつですね」と応じると、田中は「そういう風に見えます」と追い打ち。

そのうえで田中は「いいジュエリー1個、買った方がいいですよ。ダイヤを買った方がいい。お金を持っててもしょうがないですから。だからそれ、ジュエリーにしましょう。500円のは500円に見えます。だからある程度、いいものを身に着けませんか？」と踏み込んで語った。

番組Xでツーショット公開

番組公式Xには、田中と堀井のツーショット写真も公開された。写真では堀井の耳にイヤリングが光っていて、番組内で話題になったアイテムが実際に確認できる構図。田中のストレートな物言いと、堀井の受け止め方が噛み合い、会話のテンポの良さが際立った。