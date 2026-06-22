「大谷翔平さんの第二子誕生の陰で、ノブコブ吉村崇に第一子誕生」有吉弘行が明かした“多忙すぎるパパ”の舞台裏

お笑いタレント有吉弘行が、21日放送のJFN系列ラジオ『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（日曜20時）に出演。平成ノブシコブシ・吉村崇の第一子誕生にまつわるエピソードを明かした。

ロケ現場で語られた出産報告の裏側

番組で有吉は、時事的な話題に触れる流れで「大谷翔平さんの第二子誕生の陰で、ノブコブ吉村に第一子誕生」と切り出した。この発言に、アシスタントの松崎克俊は「いや、陰ではないです、全然(笑)」とすかさずツッコミを入れ、スタジオは和やかな空気に包まれた。有吉も笑いながら応じつつ、「そうですね、ちょっと前に報告を受けて」と語り、吉村から直接知らせを受けていたことを明かした。

さらに有吉は「『おめでたいな』ということでございましたけども」と祝福の言葉を述べつつも、吉村の多忙ぶりに言及。「生まれたその日には、会えなかったりとかね、大阪の方にロケに行って、みたいなことで」と、出産当日にも仕事で現場を離れていた状況を説明した。

妻に会えず“手土産購入”の仰天行動

話題はさらに具体的なエピソードへ。有吉は自身の出演番組を引き合いに出しながら、「なんか、俺の『正直さんぽ』っていう番組に来てて、その時に話をしてたけど」と切り出し、ロケ中の吉村の行動を紹介した。

有吉は「奥さんに会えてないから、奥さんへの手土産を『さんぽ』中に買ってたよ(笑)」と明かした。この発言には松崎も「はっはっはっ(笑)」と笑い声を上げ、スタジオの笑いを誘った。

続けて有吉は「お前、奥さんへの手土産、番組の途中に買うなよって(笑)」とツッコミを入れたことも振り返り、吉村の行動をユーモラスに伝えた。仕事に追われながらも家族への気遣いを忘れない一方で、そのタイミングの独特さが笑い話として昇華されていた。