◇W杯北中米大会1次リーグG組 エジプト 3―1 ニュージーランド（2026年6月21日 バンクーバー）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグG組の第2戦が21日（日本時間22日）に行われ、エジプト（FIFAランキング29位）がニュージーランド（同80位）に3―1で逆転勝ちし、4度目の出場で待望のW杯初勝利を挙げた。エジプトは勝ち点4でG組の首位に立ち、ニュージーランドは勝ち点1のままで最下位となった。

今大会の主役の一人、FWモハメド・サラー（34＝リバプール）がエジプトを逆転勝利に導いた。1―1と追いついて迎えた後半22分、MFジコ（ピラミッズ）のヒールパスを受けると、鮮やかなシュートを叩き込んで勝ち越し。W杯通算3点目はA代表通算68点目となり、エジプトを率いるホッサム・ハッサン監督が持つ最多記録69まであと1点に迫った。

さらに後半37分、CKからMFトレゼゲ（アルアハリ）の追加点をアシスト。同39分にピッチを退く際には、スタンドから割れんばかりの拍手が送られた。プレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出されたサラーは「信じられない気持ちだよ。どう表現していいか分からない」と喜び、「選手全員、そしてスタッフ全員にとっての偉大な功績だ。これはエジプトの歴史における最高の功績の一つとして記憶されるだろう。きょうと明日を存分に楽しみ、それから次の試合に集中したい。勝ち点を積み上げ、4ポイントで首位だけど次の試合が非常に重要だ」と話した。

また、ハッサン監督は「私の今の気持ちはエジプト国民の皆さんが感じていることと同じだ。私もエジプト人の1人だからね」とコメント。「スタジアムは、まるでエジプトにいるかのような雰囲気だった。選手たちにこう言いました。俺たちは今、エジプトでプレーしているんだぞ。カイロ・スタジアムのように満員だ、と。選手、コーチ陣の皆に感謝している」と説明した。初の決勝トーナメント進出へ、26日（同27日）の第3戦ではイランと対戦する。