秋春制初年度のルヴァン杯対戦カード発表 鹿島、神戸は準々決勝、ＡＣＬ出場のうち４チームは４回戦から登場 大会名称、ロゴも変更
Ｊリーグは２２日、２０２６―２７年のルヴァン杯の対戦カードを発表した。今大会から「Ｊリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ」に大会名称が変更され、ロゴも刷新される。Ｊ１からＪ３までの全６０クラブが参加するノックアウト式で、カテゴリーが下のクラブのホームで試合を開催。１回戦は９月２日から開幕する。
１ｓｔラウンドはＪ１百年構想リーグで上位２クラブの鹿島、神戸を除く５８チームを６グループに分けて１試合制のノックアウト方式で行う。アジア・チャンピオンズリーグに出場する６クラブは、２５年のＪ１順位と百年構想リーグの順位の和が３〜６番目の４クラブ（町田、柏、Ｇ大阪、京都）が４回戦から出場し、各クラブ同士で対戦する。前回大会王者の広島はＪ２八戸とＪ２栃木Ｃの勝者と対戦。鹿島、神戸は準々決勝から大会に参加する。
準々決勝と準決勝はホーム＆アウェー方式で２試合行い、決勝は中立地で１試合のみ行われる。
◆１回戦
【１】八戸―栃木Ｃ
【２】松本―湘南
【３】群馬―新潟
【４】金沢―今治
【５】栃木ＳＣ―山形
【６】宮崎―富山
【７】琉球―横浜ＦＣ
【８】岐阜―徳島
【９】鹿児島―札幌
【１０】北九州―いわき
【１１】熊本―大分
【１２】讃岐―千葉
【１３】相模原―磐田
【１４】ＦＣ大阪―甲府
【１５】滋賀―東京Ｖ
【１６】奈良―鳥栖
【１７】山口―藤枝
【１８】高知―長崎
【１９】鳥取―大宮
【２０】愛媛―秋田
【２１】長野―水戸
【２２】福島―仙台
◆２回戦
【１】の勝者―広島
【２】の勝者―【３】の勝者
【４】の勝者―清水
【５】の勝者―横浜ＦＭ
【６】の勝者―浦和
【７】の勝者―【８】の勝者
【９】の勝者―岡山
【１０】の勝者―名古屋
【１１】の勝者―川崎
【１２】の勝者―【１３】の勝者
【１４】の勝者―福岡
【１５】の勝者―【１６】の勝者
【１７】の勝者―Ｃ大阪
【１８】の勝者―【１９】の勝者
【２０】の勝者―ＦＣ東京
【２１】の勝者―【２２】の勝者
◆４回戦
町田―京都
柏―Ｇ大阪