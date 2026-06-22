秋春制初年度のルヴァン杯対戦カード発表　鹿島、神戸は準々決勝、ＡＣＬ出場のうち４チームは４回戦から登場　大会名称、ロゴも変更

Ｊリーグは２２日、２０２６―２７年のルヴァン杯の対戦カードを発表した。今大会から「Ｊリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ」に大会名称が変更され、ロゴも刷新される。Ｊ１からＪ３までの全６０クラブが参加するノックアウト式で、カテゴリーが下のクラブのホームで試合を開催。１回戦は９月２日から開幕する。

１ｓｔラウンドはＪ１百年構想リーグで上位２クラブの鹿島、神戸を除く５８チームを６グループに分けて１試合制のノックアウト方式で行う。アジア・チャンピオンズリーグに出場する６クラブは、２５年のＪ１順位と百年構想リーグの順位の和が３〜６番目の４クラブ（町田、柏、Ｇ大阪、京都）が４回戦から出場し、各クラブ同士で対戦する。前回大会王者の広島はＪ２八戸とＪ２栃木Ｃの勝者と対戦。鹿島、神戸は準々決勝から大会に参加する。

準々決勝と準決勝はホーム＆アウェー方式で２試合行い、決勝は中立地で１試合のみ行われる。

◆１回戦

【１】八戸―栃木Ｃ

【２】松本―湘南

【３】群馬―新潟

【４】金沢―今治

【５】栃木ＳＣ―山形

【６】宮崎―富山

【７】琉球―横浜ＦＣ

【８】岐阜―徳島

【９】鹿児島―札幌

【１０】北九州―いわき

【１１】熊本―大分

【１２】讃岐―千葉

【１３】相模原―磐田

【１４】ＦＣ大阪―甲府

【１５】滋賀―東京Ｖ

【１６】奈良―鳥栖

【１７】山口―藤枝

【１８】高知―長崎

【１９】鳥取―大宮

【２０】愛媛―秋田

【２１】長野―水戸

【２２】福島―仙台

◆２回戦

【１】の勝者―広島

【２】の勝者―【３】の勝者

【４】の勝者―清水

【５】の勝者―横浜ＦＭ

【６】の勝者―浦和

【７】の勝者―【８】の勝者

【９】の勝者―岡山

【１０】の勝者―名古屋

【１１】の勝者―川崎

【１２】の勝者―【１３】の勝者

【１４】の勝者―福岡

【１５】の勝者―【１６】の勝者

【１７】の勝者―Ｃ大阪

【１８】の勝者―【１９】の勝者

【２０】の勝者―ＦＣ東京

【２１】の勝者―【２２】の勝者

◆４回戦

町田―京都

柏―Ｇ大阪