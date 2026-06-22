Travis Japan松田元太、“元？先輩”に『ぽかぽか』出演オファー「元太のおかげで来れた」
7人組グループ・Travis Japanの松田元太が、22日に放送されたフジテレビ系『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に出演。この日のゲストは元・Kis-My-Ft2の北山宏光で、交流を聞かれると松田は「大先輩。“元”？（先輩）というか…」と戸惑い気味に紹介し、北山から「ややこしいわ！」とツッコミを入れた。
【ゲネ写真】稲葉友の演奏で…無我夢中で歌い出す松田元太
そんな松田は「兄さんがたのバックについたり、直属の先輩」と関係性を明かし「曲をいただたり、衣装をいただいたり」と尊敬を表すと、北山は「この間会ったら“『ぽかぽか』ぜひ来てください”と言ってくれて。きょう元太のおかげで来れた」と感謝した。
実際に北山と松田の2人でご飯を言った際に松田が『ぽかぽか』に誘ったそうで、MCのハライチ・澤部佑は「そんなキャスティングに口だせるほどえらくないでしょう」と呆れ、岩井勇気も「俺たちにもキャスティング権ないんだから」と苦笑していた。
【ゲネ写真】稲葉友の演奏で…無我夢中で歌い出す松田元太
そんな松田は「兄さんがたのバックについたり、直属の先輩」と関係性を明かし「曲をいただたり、衣装をいただいたり」と尊敬を表すと、北山は「この間会ったら“『ぽかぽか』ぜひ来てください”と言ってくれて。きょう元太のおかげで来れた」と感謝した。
実際に北山と松田の2人でご飯を言った際に松田が『ぽかぽか』に誘ったそうで、MCのハライチ・澤部佑は「そんなキャスティングに口だせるほどえらくないでしょう」と呆れ、岩井勇気も「俺たちにもキャスティング権ないんだから」と苦笑していた。