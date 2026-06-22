『コナン』難問クイズにネット衝撃 ファン200人挑戦も全問正解者はゼロ「誤答選択肢クオリティ高いな」
ABEMAのアニメ公式Xで、『名探偵コナン』の原作者・青山剛昌先生の誕生日である6月21日に、「超難関名探偵コナンクイズ」を実施。事前に『コナン』ファン約200人が解いたものの全問正解者0だったという全10問の超難関クイズが、ネット上で話題になっている。
【画像】そんなの知るかよ（笑）話題の超難問『コナン』クイズ10問
Xに投稿された問題と選択肢が書かれた画像に、自分で丸をつけて楽しむ投稿形式である今回のクイズ企画。ファンからは「曖昧なところもあるけどこれで出します」「自信ない」「見返さないと」「誤答選択肢クオリティ高いな」など、難解さに悩む声や作品を復習したいという声が集まっており、解答は本日22日18時に、ABEMAアニメ公式Xに投稿される。
具体的な問題は「腕時計型麻酔銃を打たれたことがある人は誰？」「『劇場版名探偵コナン』で、阿笠博士が出したことのあるクイズはどれでしょう？」「『赤レンガ倉庫 消えた誘拐犯』で犯人を追い詰めるために高木刑事と入った店で萩原千速が食べていたものは？」などと、細かい問題が出題されている。
【画像】そんなの知るかよ（笑）話題の超難問『コナン』クイズ10問
Xに投稿された問題と選択肢が書かれた画像に、自分で丸をつけて楽しむ投稿形式である今回のクイズ企画。ファンからは「曖昧なところもあるけどこれで出します」「自信ない」「見返さないと」「誤答選択肢クオリティ高いな」など、難解さに悩む声や作品を復習したいという声が集まっており、解答は本日22日18時に、ABEMAアニメ公式Xに投稿される。
具体的な問題は「腕時計型麻酔銃を打たれたことがある人は誰？」「『劇場版名探偵コナン』で、阿笠博士が出したことのあるクイズはどれでしょう？」「『赤レンガ倉庫 消えた誘拐犯』で犯人を追い詰めるために高木刑事と入った店で萩原千速が食べていたものは？」などと、細かい問題が出題されている。
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