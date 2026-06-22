【W杯2026】元代表の北澤豪氏、ユニフォーム姿の息子＆娘と“顔出し”ショットが話題「娘さんと居ると、鼻の下伸びてるよ笑」「大きくなりましたねぇ〜」
元プロサッカー選手で現解説者の北澤豪氏（57）が21日までに自身のインスタグラムを更新。「父の日」のほほ笑ましい瞬間を公開した。
【写真】うれしすぎて鼻の下が…子どもたちに囲まれ笑顔の北澤豪氏
北澤氏はこの日行われた「サッカー FIFAワールドカップ2026」で日本代表対チュニジア戦について「日本勝利」と書き出すと、代表ユニフォーム姿の息子＆娘に囲まれ、笑みを浮かべるショットを公開。「ありがとう！明日からもお父さんたちがんばうろ！（原文ママ）」と記した。
家族との幸せな瞬間を捉えた写真には「娘さんと居ると、鼻の下伸びてるよ笑」「お子様達、大きくなりましたねぇ〜」「これからも同世代として頑張ろう」との反響が寄せられている。
【写真】うれしすぎて鼻の下が…子どもたちに囲まれ笑顔の北澤豪氏
北澤氏はこの日行われた「サッカー FIFAワールドカップ2026」で日本代表対チュニジア戦について「日本勝利」と書き出すと、代表ユニフォーム姿の息子＆娘に囲まれ、笑みを浮かべるショットを公開。「ありがとう！明日からもお父さんたちがんばうろ！（原文ママ）」と記した。
家族との幸せな瞬間を捉えた写真には「娘さんと居ると、鼻の下伸びてるよ笑」「お子様達、大きくなりましたねぇ〜」「これからも同世代として頑張ろう」との反響が寄せられている。