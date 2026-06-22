週スタートは西日本や東北を中心に雨

きょうは梅雨前線の影響で、西日本でくもりや雨になるでしょう。

東日本は午前中、日差しの出た所もありましたが、午後は雲が広がりやすく、関東沿岸や静岡でにわか雨の所がありそうです。

北日本は低気圧の影響で、東北を中心に本降りの雨の時間が長くなりそうです。

【進路図を見る】台風7号はいつ、どこに？

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：21℃ 釧路：16℃

青森 ：17℃ 盛岡：17℃

仙台 ：19℃ 新潟：24℃

長野 ：26℃ 金沢：24℃

名古屋：29℃ 東京：29℃

大阪 ：27℃ 岡山：27℃

広島 ：26℃ 松江：24℃

高知 ：29℃ 福岡：25℃

鹿児島：31℃ 那覇：31℃

水曜からは九州中心に大雨のおそれ 台風7号は沖縄付近へ

あすも梅雨前線の影響で、西日本で雨が続く見込みです。特にあさってからは台風周辺の湿った空気と大陸からの湿った空気が合流し、梅雨前線の活動が活発になります。九州や四国を中心に激しい雨の降る所があり、大雨になるおそれがあります。



木曜日は東日本でも梅雨前線の雨雲がかかり、くもりや雨になるでしょう。台風7号は週末に沖縄地方に進む見込みですが、まだ進路や進むタイミングが定まっていないため、今後も最新の情報をご確認ください。