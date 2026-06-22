フランス東部エビアンで開催された先進7か国首脳会議（G7サミット）は、地域情勢に関する成果文書を発表して閉幕した。

この中で首脳らは、米国とイランが交戦収束に向けて交わした覚書の合意について、トランプ米大統領のリーダーシップを歓迎するとともに、イランの核兵器保有を防ぐ歴史的な機会を提供したと高く評価した。また、事実上の封鎖が続いていたホルムズ海峡における航行の正常化に向け、主要国が連携して取り組む方針を確認した。

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このようにG7は、国際的な緊張緩和への道筋を成果文書として提示することで、依然として強固な結束を対外的に演出したと言える。

しかし、こうした表舞台の華々しさとは裏腹に、国際政治および世界経済におけるG7の立ち位置は、かつてとは大きく変容しつつある。かつて世界を主導する中心的存在であったG7だが、近年では中国やインドをはじめとする新興国の急速な経済発展により、その相対的な影響力は低下の一途をたどっている。

富や軍事力が世界全体へ分散する多極化が進む中で、欧米を中心とする従来の秩序そのものが移行しており、G7だけで国際社会の重要な課題を決定づけることは困難になりつつあるのが現状である。

環境の変化に伴い、G7の役割は世界全体の利害調整機関から、共通の価値観を持つ陣営としての結束を固める場へと変化している。

今回のサミットでも、レアアースなどの輸出規制を行う中国を念頭に「単一供給国への依存を減らす」というサプライチェーンの強化方針が盛り込まれた。これは自由民主主義や市場経済といった理念を共有する国家群の強じん化を目指す動きであり、国際社会における特定陣営の囲い込み、すなわち陣営化が顕著になっている現実を示している。

一方で、欧米間における個別政策の温度差や、包括的な首脳宣言の採択が見送られたことなど、足並みの乱れを懸念する声も聞かれる。

かつての世界の統治者から、特定の価値観に基づく陣営の結束の場へと、その存在感を大きく変えつつあるG7。米イランの合意を歴史的機会と捉えて国際社会への貢献を誇示する一方で、新興国の台頭という地殻変動にどう向き合い、その影響力を維持していくのかが、今後の大きな課題として浮き彫りになっている。

文/和田大樹 内外タイムス