メッセンジャー・黒田有（56）、ザ・プラン9のお〜い久馬（53）が22日、大阪市内で舞台「芸能事務所フルハウス」（7月10〜12日に4公演、新世界ZAZA HOUSE）の発表会見に出席した。

クリエイターユニット「ねぎぽんず」は25年上演の舞台「VS.」を機に、黒田と「THE ROB CARLTON」の村角ダイチがタッグを組み結成。今回、久馬が新たに参画した公演となる。

黒田は「喜劇を作らせたらうまい同期の久馬君と、ドキュメンタリーや会話劇のうまい村角君との間に僕が演者で入ったら、そのつなぎ合わせが面白いかなと思った」と公演開催への経緯を語った。

黒田と久馬はNSC10期の同期。09年の舞台「さ」以来、17年ぶりにタッグを組む。元々はNSCで正反対の2人。黒田は「弱々しくて、NSCをすぐに辞めるんちゃうかと思った」と久馬のことを思い起こせば、一方の久馬も「NSCでワンカップ（日本酒）を片手に授業を受けてた。こんな人とは絶対に関わらんとこと。すぐにクビになると思ってました」と、お互い「学校では友達にならないタイプ」という印象だった。

それでも黒田は「ネタを作る一番しんどい作業を続けてきてるのは尊敬します」と久馬には一目置いており、久馬も多方面で活躍する黒田のことを信頼しているようだ。

舞台「芸能事務所フルハウス」は小さな芸能事務所が舞台。売れない漫才師やタレントが所属。「いつまでもアイドルをしてるオバさんとか」と久馬。社長が亡くなって、その娘が後を継ぐという話。黒田と久馬は元コンビ役に。

まだ台本は完成しておらず、昨夜、できている前半部分を読んだ村角は「僕には書けない面白さがいっぱい詰まってる。そこをどう演劇的な面白さを加えつつ、台本の面白さを表現できるか。僕の頭の中ではかなり具体的に立ち上がってる。あとはどう稽古で進めていけるか」と自身、脚本・演出家として楽しみにした。

他の出演者は松浦司、藤江萌、あだち理絵子、ザ・プラン9のコヴァンサンら。公演のイラストはアキナ・秋山賢太作。