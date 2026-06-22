【FIFAワールドカップ2026】ドイツ代表 2ー1 コートジボワール代表（日本時間6月21日／トロント・スタジアム）

【映像】衝撃の“縦落ち”クロス

日本代表・佐野海舟（マインツ）のチームメイトでドイツ代表のMFナディーム・アミリが神技パスで同点弾をアシスト。完璧すぎる“縦落ちクロス”に注目が集まった。

日本時間6月21日、FIFAワールドカップ2026グループE第2節でドイツ代表はコートジボワール代表と対戦した。

ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるチームは30分に先制を許すと、60分に3枚替えを敢行。アミリのほか、FWデニズ・ウンダフ、FWジェイミー・レヴェリングを投入した。

この試合で解説を務めた川粼颯太氏（マインツ）は、所属クラブでチームメイトのアミリについて「珍しいタイプだと思います。昔の上手い選手みたいな。走らないし、守備もしないですけど。やったら上手いですね」と表現。その技術の高さを評価した。

すると、アミリを含めた交代出場の選手たちが直後の68分に結果を残す。

中盤の底に入ったMFフェリックス・ヌメチャの縦パスを、最前線から下りてきたウンダフがダイレクトで右サイドのアミリへ展開。マインツ所属のMFはそのまま前進すると、ペナルティエリア内へクロスを送り込んだ。

相手DFが触れることのできない縦に落ちるクロスにウンダフが飛び込み、ゴールを記録。途中出場の2人が得点に絡み、ドイツ代表が同点に追いついた。

解説の川粼氏は「完璧ですね。（アミリのクロスは）縦に落としていますね。ウンダフ選手も最初から全力疾走で（ボックス内に）入るのではなく、少しゆっくりしてから一気にスピードを上げて相手を置き去りにしているのがFWですよね」と途中出場の2人のプレーを称えた。

SNSでも「アミリようやったー！」「このクロスの精度やばいな」「クロス完璧すぎたな、ドンピシャ」「鬼パス凄い」「中で当てるだけの完璧なクロスじゃん」とアミリのラストパスは大きな話題に。

さらに「これは完璧なプレー」「ベンチ采配が上手かった」「ブンデスオールスター感があっていいな」と試合の流れを変えた2人のコンビネーションに絶賛の声が集まった。

試合は90+4分、ウンダフがこの日2点目となる劇的な勝ち越しゴールを決め、ドイツ代表が2ー1で勝利。2014年のブラジルW杯優勝以来、3大会ぶりの決勝トーナメント進出を決めた。

（FIFAワールドカップ2026）