MATCH40 グループG第2戦



2026年6月22日 10:00キックオフ（会場：BCプレイスバンクーバー）



ニュージーランド 1-3 エジプト



グループG第2戦、ニュージーランド代表とエジプト代表の試合が行われた。



ともに初戦で勝ち点1を取った同士。ここで勝つことができればグループリーグ突破を大きく手繰り寄せることができる。エジプトは積極的なプレスをかけ、ニュージーランドがそれをいなしながら前線のウッドにボールを当ててチャンスメイクを試みる。





先手を取ったのはニュージーランド。15分、コーナーキックからサーマンが高い打点のヘッドでネットを揺らす。エジプトも26分にマルムシュが強烈なシュートを放つなど反撃を見せるが、ニュージーランドはつなぎの面でも守備の面でも組織的なプレイを見せており、サラーにも複数で対応してエジプトの攻撃を封じ込める。エジプトはファティが負傷でピッチを去り、ラビーアが投入される。前半ATにクロスに飛び込んだアシュールのシュートも枠を外れ、前半は1-0のまま折り返した。エジプトは後半開始早々に右からのクロスにサラーが飛び込むが、GKクロコンベが好セーブを見せる。後半は1点を追うエジプトが攻勢を強めるが、ニュージーランドも隙をついたカウンターで反撃。52分にはゴール前に飛び込んだマコーワットが巧みなバックヘッドでGKショベイルを脅かした。そしてついにエジプトがスコアを動かす。58分、ハニーからのクロスに頭で飛び込んだのはズィーコ。GKクロコンベの手を弾いて、ボールはネットに突き刺さった。さらに67分、ペナルティエリア内のワンツーでボールをもらったサラーが左足一閃。エースの得点でエジプトは逆転に成功した。後半のハイドレーションブレイク後に両チームとも選手交代を行う。交代が奏功したのはエジプトの方だった。このタイミングで入ったトレゼゲが、82分にコーナーキックからダイビングヘッドでネットを揺らし、エジプトは決定的な3点目を手にする。追いつきたいニュージーランドはロングスローなども駆使して得点を狙うが、ネットを揺らすには至らず。エジプトがW杯初勝利を挙げ、グループGの首位に躍り出た。［スコア］ニュージーランド 1-3 エジプト［得点者］ニュージーランドフィン・サーマン（15）エジプトモスタファ・ズィーコ（58）モハメド・サラー（67）トレゼゲ（82）［ポゼッション］ニュージーランド：42%エジプト：48%中立：10%［シュート数］ニュージーランド：9本エジプト：19本［枠内シュート］ニュージーランド：4本エジプト：7本［イエローカード］ニュージーランドサープリート・シンカラム・マコーワットエジプトモハナド・ラシーン［レッドカード］なしニュージーランドフォーメーション：［4-4-2］監督：ダレン・ベズリーGKマックス・クロコンベ（ミルウォール）DFティム・バイン（ウェリントン・フェニックス）マイケル・ボクスオール（ミネソタ・ユナイテッド）リベラト・カカーチェ（レクサム）フィン・サーマン（ポートランド・ティンバーズ）MFジョー・ベル（ヴァイキング）マルコ・スタメニッチ（スウォンジー・シティ）サープリート・シン（ウェリントン・フェニックス）エライジャ・ジャスト（マザーウェル）FWカラム・マコーワット（シルケボー）クリス・ウッド（ノッティンガム・フォレスト）交代出場66分 カラム・マコーワット→ベン・オールド（サンテティエンヌ）76分 リベラト・カカーチェ→ジェシー・ランドール（オークランドFC）76分 サープリート・シン→ライアン・トーマス（ズウォレ）84分 エライジャ・ジャスト→フランシス・デ・フリース（オークランドFC）84分 ティム・バイン→タイラー・ビンドン（ノッティンガム・フォレスト）エジプトフォーメーション：［4-2-3-1］監督：ホッサム・ハッサンGKモスタファ・ショベイル（アル・アハリ）DFヤセル・イブラヒム（アル・アハリ）モハメド・ハニー（アル・アハリ）アフメド・ファトゥー（ザマレク）ハムディ・ファティ（アル・ワクラ）MFエマム・アシュール（アル・アハリ）モスタファ・ズィーコ（ピラミッズ）モハナド・ラシーン（ピラミッズ）マルワン・アティア（アル・アハリ）モハメド・サラー（リヴァプール）FWオマル・マルムシュ（マンチェスター・シティ）交代出場41分 ハムディ・ファティ→ラーミー・ラビーア（アル・アイン）76分 オマル・マルムシュ→トレゼゲ（アル・アハリ）76分 モスタファ・ズィーコ→ハムザ・アブデルカリム（バルセロナB）84分 モハメド・サラー→ホッサム・アブデルマグイド（ザマレク）84分 エマム・アシュール→アーメド・サイード・ジゾ（アル・アハリ）90＋9分 ホッサム・アブデルマグイド→モハメド・アブデルモネイム（ニース）※脳震盪による交代