ピアノプロジェクト Classy Moonのプロデューサーが、作曲家でありクロア代表のトベタ・バジュンであることが明らかになった。また、トベタ・バジュンとクリスチャン・フェネスによる連名シングル「After the Silence」を6月26日に配信リリースする。

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Classy Moonは、CROIX HEALINGレーベルが2025年より展開してきたピアノプロジェクト。国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の最優秀インストゥルメンタル賞にノミネートしており、表彰式にてトベタ・バジュンがプロデューサーを務めていることが明かされた。

本楽曲は、東京とウィーンを往復しながら制作されたもの。アンビエントとモダンクラシカルを横断し、音が鳴る前と、消えた後の“沈黙”を旅するようなリスニング体験を届ける一曲となっている。

また、8月14日には坂本龍一のミニマルアコースティックの語彙を拡張する全5曲入りの新作EP『Anechoic』のリリースも決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）