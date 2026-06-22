和食さと、鰻・鱧の夏フェア開催 「鰻の二味重御膳」「四季めぐり膳」など8月26日まで

国内202店舗を展開するファミリーレストラン「和食さと」は6月25日から、「夏フェア」を開催する。販売期間は8月26日までを予定している。

フェアでは、夏の味覚である鰻や鱧(はも)を使った御膳や天丼、寿司和膳などを展開する。

和食さと

注目メニューの一つ「四季めぐり膳(鰻ごはん)」は、炭火焼鰻と特製たれを合わせた「鰻ごはん」に加え、「鰻白焼き」や「真だこトマトサラダ」などを盛り込み、夏の味覚を一度に楽しめる特別御膳。プラス275円(税込)で赤出しを肝吸いに変更できる。

また、「鰻ごはんと鱧そうめん膳」は、「鰻ごはん」と「鱧そうめん」を組み合わせた一品。さっぱりとした味わいで、暑い季節にも食べやすい御膳に仕上げた。

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さらに、「鰻の二味(ふたみ)重御膳」は、香ばしく焼き上げた鰻を蒲焼と白焼きの2通りで楽しめる。最後は旨味あふれる出汁をかけて出汁茶漬けとして味わえるのも特徴だ。

このほか、「鰻と鱧の海鮮天丼御膳」や、「季節のすし和膳<夏>」も用意する。

〈夏フェア メニュー概要〉

◆四季めぐり膳(鰻ごはん)

炭火焼鰻と特製たれが美味しい「鰻ごはん」に、「鰻白焼き」や「真だこトマトサラダ」などを組み合わせた特別御膳。税込2,198円。

※プラス275円(税込)で赤出しを肝吸いに変更可能。

四季めぐり膳(鰻ごはん)

◆鰻ごはんと鱧そうめん膳

「鰻ごはん」と「鱧そうめん」を組み合わせた、夏にぴったりのさっぱりとした味わいの御膳。税込2,088円。

◆鰻の二味重御膳

炭火焼鰻を蒲焼と白焼きの2種類で楽しめる御膳。出汁茶漬けとしても味わえる。税込2,418円。

◆鰻と鱧の海鮮天丼御膳

鰻や鱧、海老の海鮮天ぷらに夏野菜の天ぷらを添えた天丼御膳。税込1,868円。

◆季節のすし和膳<夏>

鰻、鱧、真だこ、鮑など、季節の特選ネタを楽しめる寿司和膳。税込1,978円。

〈「和食さと」について〉

「和食さと」は、サトフードサービスが運営する和食ファミリーレストラン。産地や仕入先の開拓、安定した品質を保つメニュー開発やオペレーション設計に取り組みながら、手ごろな価格で本格的な和食を提供している。

「さとしゃぶ」「さとすき」「さと式焼肉」といった食べ放題メニューのほか、季節限定のフェアメニュー、丼・麺類、子ども向けメニューまで幅広く展開している。