工藤静香（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/22】歌手の工藤静香が6月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。父の日のスイーツを公開した。

【写真】キムタクの56歳妻「お店のスイーツみたい」ブルーベリーたっぷり父の日スイーツ

◆工藤静香、父の日スイーツ公開


工藤は「Happy Father’s Day」とコメントし、写真を投稿。白い器に盛り付けられた、プルーベリーのジャムがたっぷりと乗せられたホールの手作りケーキを公開した。

◆工藤静香の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「ブルーベリーたっぷりで美味しそう」「お店のスイーツみたい」「愛情が詰まってる」「器のカットがおしゃれ」「料理上手」「レシピ教えてほしい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）

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