櫻坂46石森璃花、鮮やか夏野菜使った揚げ浸し＆カレー披露「季節感があって素敵」「お店のカレーみたいでおしゃれ」の声
【モデルプレス＝2026/06/22】櫻坂46の石森璃花が6月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。夏野菜を使った手料理を公開した。
【写真】24歳櫻坂46メンバー「ひとめぼれしたお皿」に盛り付けた夏野菜カレー
石森は「この季節が来た」と記し、ナスを揚げている様子と、ナス、ズッキーニ、ピーマン、オクラ、パプリカを器に綺麗に詰めた揚げ浸しを公開。また、「ひとめぼれしたお皿」とコメントし、トマトやチーズなどの絵柄の白い器に盛り付けられた夏野菜カレーも披露している。
この投稿に、ファンからは「野菜たっぷりでヘルシー」「季節感があって素敵」「お店のカレーみたいでおしゃれ」「彩りが綺麗」「お皿可愛い」「お料理上手で憧れる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳櫻坂46メンバー「ひとめぼれしたお皿」に盛り付けた夏野菜カレー
◆石森璃花、夏野菜料理公開
石森は「この季節が来た」と記し、ナスを揚げている様子と、ナス、ズッキーニ、ピーマン、オクラ、パプリカを器に綺麗に詰めた揚げ浸しを公開。また、「ひとめぼれしたお皿」とコメントし、トマトやチーズなどの絵柄の白い器に盛り付けられた夏野菜カレーも披露している。
◆石森璃花の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「野菜たっぷりでヘルシー」「季節感があって素敵」「お店のカレーみたいでおしゃれ」「彩りが綺麗」「お皿可愛い」「お料理上手で憧れる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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