石森璃花（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/22】櫻坂46の石森璃花が6月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。夏野菜を使った手料理を公開した。

【写真】24歳櫻坂46メンバー「ひとめぼれしたお皿」に盛り付けた夏野菜カレー

◆石森璃花、夏野菜料理公開


石森は「この季節が来た」と記し、ナスを揚げている様子と、ナス、ズッキーニ、ピーマン、オクラ、パプリカを器に綺麗に詰めた揚げ浸しを公開。また、「ひとめぼれしたお皿」とコメントし、トマトやチーズなどの絵柄の白い器に盛り付けられた夏野菜カレーも披露している。

◆石森璃花の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「野菜たっぷりでヘルシー」「季節感があって素敵」「お店のカレーみたいでおしゃれ」「彩りが綺麗」「お皿可愛い」「お料理上手で憧れる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）

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