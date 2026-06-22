櫻坂46石森璃花、鮮やか夏野菜使った揚げ浸し＆カレー披露「季節感があって素敵」「お店のカレーみたいでおしゃれ」の声

櫻坂46石森璃花、鮮やか夏野菜使った揚げ浸し＆カレー披露「季節感があって素敵」「お店のカレーみたいでおしゃれ」の声